聽新聞
test
0:00 / 0:00
樂華夜市排隊冰店百貨吃得到 「阿爸的芋圓」進駐京站
永和樂華夜市人氣排隊冰店「阿爸的芋圓」，讓芋頭控可以芋頭、芋泥、芋圓一次滿足，還有少見的蔗片冰，現在這項夜市美食即將在10月1日全台百貨獨家進駐京站時尚廣場B3，10月1日至10月4日推出開幕獨家優惠，任選第二杯8折 (低價做折扣)。
「阿爸的芋圓」源自於數十年前，因為自家小孩愛吃芋圓，又不想買外面加了各種添加物的食品。喜歡自己動手做食品的阿爸，就此走上了做芋圓的路。另外，店內獨有的蔗片冰，是用燒烤甘蔗汁所製成的片狀冰，獨特燻香口感清甜綿脆，有別於傳統的剉冰口味，是特有的鎮店之寶。
「阿爸的芋圓」京站店精選販售5款人氣冰品，包括「芋見1號」：芋泥漿、芋泥球、芋圓95元；「芋見2號」：芋泥漿、白玉湯圓、花生90元；「芝麻白玉」：芝麻漿、白玉湯圓、花生90元；「3Q蔗片」：芋圓、白玉湯圓、粉圓75元；「鳳梨嫩仙草」75元。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言