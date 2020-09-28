樂華夜市排隊冰店百貨吃得到 「阿爸的芋圓」進駐京站

永和樂華夜市人氣排隊冰店「阿爸的芋圓」，讓芋頭控可以芋頭、芋泥、芋圓一次滿足，還有少見的蔗片冰，現在這項夜市美食即將在10月1日全台百貨獨家進駐京站時尚廣場B3，10月1日至10月4日推出開幕獨家優惠，任選第二杯8折 (低價做折扣)。

「阿爸的芋圓」源自於數十年前，因為自家小孩愛吃芋圓，又不想買外面加了各種添加物的食品。喜歡自己動手做食品的阿爸，就此走上了做芋圓的路。另外，店內獨有的蔗片冰，是用燒烤甘蔗汁所製成的片狀冰，獨特燻香口感清甜綿脆，有別於傳統的剉冰口味，是特有的鎮店之寶。