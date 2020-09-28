「鬼滅之刃」、「治癒系萌寵展」連假台中、台南開逛

即將接連迎來中秋、國慶連假，新光三越台南新天地在連假期間在5樓B區活動廣場推出「#治癒系網紅萌寵特展」，攜手「柴語錄」、「不屑貓」、「連環泡有芒果」等10位網路人氣插畫家與動物明星聯合展出。另外，《鬼滅之刃》期間快閃店繼台北站登場後創下首周假日扭蛋機全數「扭空」盛況，10月1日起接力在台中草悟廣場登場。

●新光三越台南新天地「#治癒系網紅萌寵特展」

新光三越台南新天地即日起至10月12日推出「#治癒系網紅萌寵特展」，展區畫分二大區域：「網紅萌寵展售區」、「動物不是娛樂展區」。「網紅萌寵展售區」集結網路動物明星，包含「柴語錄」經典角色廢柴、阿吉140公分巨型公仔佇立門口迎接，還有200公分巨型廢柴充氣球俯瞰展場。一系列周邊包括紅到跨足出版界的「不屑貓」、粉絲人數直逼百萬的台南在地狗明星「連環泡有芒果」、人氣扭蛋品牌「夥伴玩具」，以及「緹拉兔」、「森森星球」、「蜜可魯」、「伍佰是一隻貓」、「櫻桃蘿蔔的鳥朋友」等10大網紅萌寵帶來全系列周邊商品。

除了有療癒萌寵周邊小物，展覽也兼具教育性質，特別與「TAEA社團法人台灣動物平權促進會」合作以「動物不是娛樂」為主題，透過寫實的攝影照片搭配故事敘述、紀錄片播放等，傳達動物自由的靈魂並非是人類用來娛樂的工具，呼籲落實動物保護教育。

●「鬼滅之刃」期間快閃店台中站10月1日起登場

「鬼滅之刃」期間快閃店10月1日起至11月1日將於台中草悟廣場登場，台中站占地全台最大，並以六大特色主題打卡點環繞，入口處右側為「鬼滅之刃全集中路跑」主視覺經典場景情境牆，還展示多幅鬼滅之刃場景圖的精美掛畫展示牆。左側則是搶眼的「禰豆子配色巨型御守扭蛋機」，有別於台北站，全新禰豆子粉嫩配色，竹筒應援扭出限量周邊。另外，台中站將九柱大集合，推出「九柱拍照立牌區」以及「暗黑場景拍照區」。

台中站限量推出禰豆子造型收納箱、四大主角造型帆布袋、熱門角色造型飾品等人氣新品，以及限量發售「一番賞『鬼滅之刃～參～』第三彈」，共有七種不同級別賞品，開幕前5日前百名進場粉絲再送限定海報。