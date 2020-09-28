老婆安慰「你很棒」 張孝全穿亮色背心自嘲年紀大？

素有「山羊絨之王」之稱的Brunello Cucinelli在台北麗晶精品開設專賣店，秋冬記者會邀請到張孝全與旅英名模林韋君出席，穿上深藍色格紋西裝的張孝全壯碩身型藏不住，內搭了胡蘿蔔橘的針織背心，點亮整體也增添了一點年輕活力氣息。

雖然日前在金鐘獎上以高呼聲姿態與視帝擦身而過，但張孝全看得很開，他說：「結束了就翻頁了，也恭喜得獎者，典禮過了我們就繼續往前走。」透露回家後另一半有跟他說「你很棒」，讓他覺得很滿足，「就差兒子沒說了，如果他說了我會更滿足。」但兒子畢竟也才一歲多，目前只會講簡單的單字和少數句子，不過看到他的報紙、雜誌報導會喊「爸爸」。自認實際派老爸，他也表示現階段不會花太多錢幫兒子治裝，但他也期待未來兒子長大可以一起穿親子裝，「希望他喜歡的風格跟我一樣。」

這次跟他在《誰是被害者》中飾演父女的李沐得到戲劇節目最具潛力新人獎，張孝全用了三次「她很棒」表示祝福，另外他也透露很佩服李沐和蔡昌憲在金鐘獎上得頒發自己有入圍的獎項，「那種感覺真的是……我覺得他們太厲害了！」

Brunello Cucinelli向來主打舒適與經典百搭風格，色調上以大地色為主，不過今年秋冬加入了許多亮一點的蔬果色，在男女裝系列中都可以見到像是石榴色、玉米黃等，張孝全大讚所有單品穿起來都很舒服，最愛針織衫和襯衫，面對亮色調他則說：「我以前是完全不會有亮色在身上，可能年紀稍微大了一點就會想試試看。」那會不會幫另一半買衣服呢？「絕對不會，我沒有那個天賦啦！」是否曾經有試過？「沒有，我不做自己不會的事情。」