迎接白晝之夜 南港CITYLINK、環球購物中心延長營業

今年「白晝之夜」將於10月3日晚間6點起至隔日上午6點在南港登場，號召國內外百位藝術家參與，展出高達21件視覺裝置、50組表演團體及多項限定活動快閃12小時。為迎接人潮湧入，CITYLINK南港店、環球購物中心南港車站店在白晝之夜當天延長營業時間，最晚營業至凌晨2點。

位於捷運南港站、台鐵南港站、高鐵南港站重要教統樞紐正上方的CITYLINK南港店，10月3日白晝之夜當天延長商場營業時間，全館A、B、C棟1、2樓營業至10月4日凌晨2點，C棟7至10樓餐飲櫃位延長營業至10月3日晚間11點，其他樓層營業不變。另外，環球購物中心南港車站店，連接捷運口的B1餐飲櫃位，當天延長營業至凌晨0點至2點。

10月3日白晝之夜當天，位於CITYLINK南港店館A、B棟1樓展示的史前生物長毛象等也將應景變身，將冰河時期的猛瑪象母子與劍齒虎，呈現在滿天星斗的秋夜中。當天於A棟1樓會員招募專櫃新入會者，可免費兌換環保時尚不銹鋼吸管組，或是金色三麥精釀啤酒一杯。