全家「好賣+」安全性升級意外鎖海外IP？業者：台灣用戶正常使用

全家便利商店去年起開設的「好賣＋」C2C電商平台，至今共吸引超過12萬賣家、開設超過30萬個賣場，提供社群賣家簡易的接單平台，以及金流、物流、資訊流相互整合的全方位服務。但近日有人在海外的賣家反應多日無法登入，任何功能皆無法使用，賣場經營受到極大影響。

全家回應，近期因網頁進行安全性升級，在調整過程中影響少數海外用戶，深感抱歉，目前恢復時程還未確認，待調整完畢後將再另行公告。如海外用戶欲取得協助，可透過線上客服進行聯繫。

除了近日進行安全性升級，意外影響到少數海外用戶使用之外，全家也提前在9月26日傍晚於好賣家網站、粉絲團公告會在9月28日9～13時進行例行性的系統資安升級維護，「好賣＋」所有功能將暫時停止服務，但已列印寄件標籤者可正常出貨，買家到店取件也不受影響，目前位於台灣用戶的各項買賣功能均恢復正常使用。