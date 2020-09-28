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7大獎項入袋！Omar威士忌縱貫麥芽狂人大賽

聯合報 / 記者高婉珮／即時報導
OMAR是蘇格蘭蓋爾古語「琥珀」之意。圖／台灣菸酒提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
OMAR是蘇格蘭蓋爾古語「琥珀」之意。圖／台灣菸酒提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。

國際性的烈酒不賽不少，「麥芽狂人大賽（The Malt Maniacs Awards，MMA）」是其中商業色彩比較淡的一個。台灣菸酒公司南投酒廠的OMAR威士忌，日前榮獲最佳泥煤威士忌大賞以及6面銀牌，總共7項大獎入袋。

「麥芽狂人大賽」是由「麥芽狂人俱樂部」自2003年起每年舉辦。「麥芽狂人俱樂部」由世界各地三十餘位威士忌達人組成，以完全盲飲方式評分，且不以營利為目的，是少數專注於威士忌，且最具影響力的國際競賽之一。

台灣菸酒公司南投酒廠的OMAR威士忌，本次獲獎的酒款風格各有特色，包括泥煤波本桶、雪莉桶、PX雪莉桶等3個酒款共6桶桶號，皆獲得「麥芽狂人大賽」評審的青睞與肯定，證明南投酒廠產品豐富多元，已達世界級水準，在世界威士忌版圖中占有一席之地。

獲全世界（非蘇格蘭區）最佳泥煤威士忌大賞的「OMAR原桶強度泥煤麥芽威士忌（波本桶）」，是台灣第一支以泥煤麥芽發酵蒸餾的威士忌，帶有焙烤龍眼乾與烤地瓜的煙燻味，伴隨著烏梅蜜餞、龍眼花蜜的香甜。

獲得銀牌獎的「OMAR原桶強度單一麥芽威士忌－PX雪莉桶」，自2018年開始推出，不僅在西班牙百年酒莊Ximénez-Spínola 1918年開始使用的PX雪莉桶中熟成，更是目前南投酒廠陳年最久的威士忌，酒體厚實濃郁，優質橡木桶及高品質雪莉風味，讓整體表現極具層次及變化。

OMAR是蘇格蘭蓋爾古語「琥珀」之意，南投酒廠堅持非冷凝過濾工法及不添加焦糖色素，保留威士忌最道地而原始的風味，並以琥珀略帶金黃的色澤，貼切地呼應品牌名稱。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

「OMAR原桶強度泥煤麥芽威士忌（波本桶）」獲麥芽狂人大賽（非蘇格蘭區）最佳泥煤威士忌大賞。圖／台灣菸酒提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
「OMAR原桶強度泥煤麥芽威士忌（波本桶）」獲麥芽狂人大賽（非蘇格蘭區）最佳泥煤威士忌大賞。圖／台灣菸酒提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
南投酒廠於2008年起開始生產威士忌。圖／摘自南投酒廠官網。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
南投酒廠於2008年起開始生產威士忌。圖／摘自南投酒廠官網。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
由Jim Murray撰寫的《威士忌聖經》，2020年首度納入台酒OMAR威士忌。圖／台灣菸酒提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
由Jim Murray撰寫的《威士忌聖經》，2020年首度納入台酒OMAR威士忌。圖／台灣菸酒提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。

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