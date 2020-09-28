公主也著迷！寶格麗發表2021春夏新包 金光閃閃
寶格麗（BVLGARI）在米蘭2021春夏時裝週期間，於9月25日在米蘭Via Monte Napoleone寶格麗精品店發表最新一季配件系列Arkadia21。Arkadia在古希臘文化中意為烏托邦，顧名思義，寶格麗以想像力創作出的這個系列充滿真實快樂、繁華美麗、無憂幸福，全系列圍繞著三個主要氛圍：AUTENTICITÀ（真實）、AMORE（愛）、ARMONIA（和諧）。當晚並於寶格麗酒店舉辦小型晚宴，包括寶格麗品牌大使義大利女星Alice Pagani、德國公主Lilly Zu Sayn Wittgenstein Berleburg等人都共襄盛舉。
Arkadia21以AUTENTICITÀ（真實）、AMORE（愛）、ARMONIA（和諧）三種不同的主題重新詮釋包括Serpenti在內的經典包款。以AUTENTICITÀ（真實）概念發展出的Serpenti Multichain Bag，是融合基本造型的全新包款，首度使用的複合肩背鍊帶與重新設計的蛇頭扣環，以金色系閃耀真我光芒；同樣的金色皮革亦推出晚宴包款。AMORE（愛）主題繼續運用鍊條圖案，創作出的Serpenti Maxi Chain包款，是實用而精緻的日用包。部分的Serpenti Forever經典包更改用新的材質與出乎預期的處理方式煥然一新。ARMONIA（和諧）主題呈現在包款上，則是以清新活潑的春天色系重新詮釋幾款永不過時的包款，歡慶大自然奇妙的色彩。
除了包包，Arkadia21的概念也延伸出一系列迷人的絲巾、眼鏡、與小型配件。絲巾圖案展現連結過去與未來的生動多彩設計，以及寶格麗標誌的創意詮釋。全新眼鏡系列則以前衛的B.zero1、難以抗拒的Serpenti與不退流行的BVLGARI BVLGARI眼鏡，豐富全系列的選擇。
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