獨享吃肉就是爽！全台10大「一個人吃也OK」人氣燒肉店

誰阻擋不了我想吃肉的心！

中秋節就是要烤肉！不過身為一個邊緣人，不想找朋友、或是找不到朋友的話，該怎麼辦呢？沒關係～其實全台有許多對單身友善的燒肉店，不僅一個人用餐不加價，可以單人單點或單人吃到飽，有些甚至還推出單人套餐，讓你也能跟風烤起來！

今天《DailyView網路溫度計》透過《KEYPO大數據關鍵引擎》來調查出網友熱議的「一個人吃也OK的燒肉店」，烤肉不再只是一群人的特權～

image source：胡同燒肉

NO.10 Kintan Buffet 金舌燒肉

來自東京的金舌燒肉，主打肉品都是配上日本直運的獨家醬料。金舌燒肉消費方式是吃到飽，分成699至1099元不等的價位。

許多網友都對金舌燒肉的自助吧印象深刻，光是小菜就有非常多種，炸物區也有各種熟食，一不小心就會飽到忘記自己是來吃燒肉的。網友推薦金舌燒肉必點「橫隔膜」，油脂含量適中，吃起來嚼勁十足。

image source: Kintan Buffet

NO.9 佐賀野仁

之前遊戲實況主亞洲統神曾到佐賀野仁拍片「50小時斷食挑戰和牛全餐吃到飽」，引起不少網友討論。佐賀野仁就是台語「做好野人」的意思，走的是較高價位的路線，主打日本和牛燒肉，選用日本A5和牛，吃到飽每人3999至9999元，如果不想吃到飽，佐賀野仁還有個人套餐，每份1590至6980元不等。

地址：台中市龍富路四段583號

image source:佐賀野仁 ／日本和牛極緻燒肉放題

NO.8 馬太郎燒肉

馬太郎燒肉是來自日本的連鎖燒肉品牌，消費方式分成吃到飽跟單點，一個人可以選擇699、799、899元的吃到飽方案，網友認為是在台北中山區少見的「高CP值燒肉店」。另外，馬太郎也有推出平日限定的午間個人套餐，價格落在180到760元之間，套餐都有大份、小份，可視食量決定要點哪種，非常彈性。

地址：台北市中山區中山北路一段81號

電話：(02)2521-8822

image source:馬太郎焼肉 台湾中山店

NO.7 胡同燒肉

2005年就創立的老字號品牌胡同燒肉，在全台北、中、南都有分店，無論是哪一家分店，都有許多吧台的位子，加上菜單以單點為主，可以依照自己的食量點餐，很適合一個人來。胡同燒肉最讓網友印象深刻的，就是貼心的服務態度，除了一開始會親切地向客人介紹菜單以外，也會適時地到桌邊幫客人烤肉，店員還會跟客人閒話家常，非常溫馨。

全台分店地址與電話請點此

image source:胡同燒肉

NO.6 新村站著吃烤肉

不少人到韓國都會體驗的「新村站著吃烤肉」，現在台北也吃得到，網友覺得最特別的，就是站在「汽油桶烤爐」旁烤肉，顛覆一般台灣人坐著吃飯的習慣。菜單上就只有4樣燒肉，每樣都分大份、小份，價格落在390至590元間，其中招牌料理就是「牛肉橫隔膜」，入口處還有賣各種韓式小菜及白飯。

地址：台北市信義區忠孝東路五段159號

電話：(02)2766-5258

image source:新村站著吃烤肉

NO.5 乾杯／老乾杯

愛吃燒肉的人，一定都對「乾杯」不陌生，乾杯主打活潑熱鬧的氣氛，老乾杯則是走比較高價位的沈穩路線。乾杯跟老乾杯都有推出「平日限定的午間套餐」，晚上則都採單點制，想吃多少就點多少。最近乾杯集團還推出「乾杯超市」，可以直接把日本和牛等頂級肉品買回家，引起不少網友討論。

乾杯全台分店地址與電話請點此

老乾杯全台分店地址與電話請點此

image source:老乾杯

NO.4 焼肉スマイル（燒肉Smile）

燒肉Smile是築間幸福鍋物集團旗下的品牌，7月才剛開幕，就因標榜「一個人也能吃燒肉」，而造成不少話題，店內有許多單人座位，也有專為一個人設計的單人套餐，最低只要180元，就可以吃到白飯、燒肉、湯跟沙拉，還有自助飲料吧喝到飽，滿400元可以免費升級蔥油拌飯或蔥花玉子拌飯，非常划算。

台北台中分店地址與電話請點此

image source:焼肉スマイル（燒肉Smile）

NO.3 牛角日本燒肉專門店

「牛角」從2002年來台，至今已是許多人熟悉的日本連鎖燒肉品牌。一個人去吃的話，可以選擇吃到飽或單點的消費方式。吃到飽的部分，依不同品項分成599至1099元的價位，至少有80種以上的品項可以選，吃完後還會附上冰淇淋或奶酪，許多網友都相當推薦牛角的黃豆粉冰淇淋，下次如果來的話一定要吃吃看。

全台分店地址與電話請點此

image source:牛角日本燒肉專門店Taiwan Gyu-Kaku

NO.2 焼肉ライク（燒肉LIKE）

來自東京的「燒肉LIKE」，從4月來台後就一直可見排隊人潮，去過的網友都分享，店內的單人座位非常多，是一個人吃肉的好去處。燒肉LIKE的單人套餐每份180元至980元不等，套餐包含燒肉、白米飯、湯和泡菜，且因為燒肉LIKE主打「燒肉界的速食店」，使用手機就能線上點餐，出餐速度也相當快。

全台分店地址與電話請點此

image source:焼肉ライク（燒肉LIKE）

NO.1 燒肉眾

主打日式炭火燒烤吃到飽的燒肉眾，一個人去吃的話，可以選599、699、899元的吃到飽方案，許多網友都推薦他們899元的「龍蝦套餐」，不用花1,000元就能有阿根廷天使紅蝦、美國頂級黑牛翼板等吃到飽，每人還可吃到一隻南美野生龍蝦或波士頓龍蝦，如果再加價100元，還有日本A5和牛、和牛牛肋條吃到飽，真是相當澎湃啊～

全台分店地址與電話請點此

image source:燒肉眾-精緻炭火燒肉(台北大安店）

【網路溫度計調查結果之圖文，未經授權請勿轉載、改寫】



分析說明：

本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》提供，分析時間範圍為2019年09月25日至2020年09月23日，共一年。

系統觀測上萬個網站頻道，包括各大新聞頻道、社群平台、討論區及部落格等，針對討論『單人友善燒肉店』相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本分析依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

本篇分析報告使用「KEYPO大數據關鍵引擎