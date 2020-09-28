家電顏值進化！象印「STAN.」美型家電奪全球設計大獎

近期在家煮飯成為許多人的新嘗試，但在家做菜也要更有風格與品味，更要選用贏得設計大獎的產品，日本百年家電品牌象印，與日本知名設計師「TENT」治田将之和青木亮作共同合作，推出「STAN.」系列廚房小家電，充滿文青風格，能讓做菜變成一種生活的享受。

象印的「STAN.」系列廚房小家電還獲得日本GOOD DESIGN Award 2019設計大獎，代表能成為居家擺設的重點之一。

「STAN.」系列在設計上，先從功能面著手，再進行設計，主打色系是夜幕黑，搭配磨砂霧面棕仿木質底座，有著圓弧收邊，整體美麗至極。

全系列包括IH電子鍋、熱水瓶、咖啡機以及鐵板燒烤盤組四款，適合小家庭、上班族與單身族使用，強調「STANDBY 隨時為您生活準備」、「STANDARD持續打造質感準則」、「STANCE正是象印的姿態」三重喻意。

功能面上也著重小家庭，如電子鍋搭配有「寶寶米飯」烹調功能，為5~18個月的寶寶製作不同軟硬度的離乳食品，熱水瓶可以快速沸騰，2杯咖啡杯約2分鐘就能沸騰，咖啡機也能一次做出2杯馬克杯，鐵板燒烤盤組更能應付多種烹調方式。