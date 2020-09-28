有怪獸！ 雅柏Wee Beastie小野獸10月限量登台

又有「怪獸級」威士忌上市！來自蘇格蘭艾雷島的雅柏（Ardbeg），推出暱稱「小野獸」的年份為5年的新酒款雅柏Wee Beastie，採非冷凝過濾，酒精濃度47.4%，國內預計10月份正式限量上市，目前售價未定。

這支「雅柏Wee Beastie」，到底會「野獸」到什麼程度呢？不囉唆，根據原廠官網，這款酒開宗明義的第一句話介紹辭就是：「這是威士忌酒杯裡的怪獸（It’s a monster of a dram.）」

雅柏指出，這是雅柏有史以來最直接、煙燻氣味最濃重的一個年輕酒款。這支酒並未經歷過太長時間的歲月馴化；根據原廠資料，這頭「小野獸」充滿新鮮的黑胡椒，以及濃郁的松脂香氣，洋溢巧克力、舊鐵路枕木和焦油的爆炸性口感，以及濃重煙燻味與辛辣的肉質風味，餘韻則留下悠長的鹹味。

創立於的1815年雅柏，一向以「品質最佳的艾雷島麥芽威士忌」為傲。雅柏的最大特色，在於以艾雷島麥芽，呈現出具泥炭和煙燻等最佳風味的繁複美味。雅柏在所有艾雷島上的純麥威士忌中，口感最細緻且豐富，其特點並不在於泥煤味的誇飾，而是以麥芽為主，讓麥芽甜味淡淡透出，創造完美的平衡口感。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康