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「年度最受期待」聯名！ZEGNA X FEAR OF GOD限量販售

聯合報 / 記者吳曉涵／台北即時報導
ZEGNA X FEAR OF GOD限量聯名系列採用花紗灰、駱馬色和灰褐色，可以感受到相當舒適柔和的中性特質。圖／ERMENEGILDO ZEGNA提供
ZEGNA X FEAR OF GOD限量聯名系列採用花紗灰、駱馬色和灰褐色，可以感受到相當舒適柔和的中性特質。圖／ERMENEGILDO ZEGNA提供

被譽為「年度最受期待創意合作」的ZEGNA X FEAR OF GOD限量聯名終於登場！當精湛剪裁技藝遇上休閒而不失精緻的風格所呈現出的超強火花勢必讓更多年輕消費者為之瘋狂，更高的搭配變化度也大大提升了實穿性。就連有「NBA最時尚球員」封號的Dwyane Wade和妻子Gabrielle Union都搶先穿上此系列的服裝登上《時代雜誌》2020年百大影響力人物封面照。

這次的聯名系列由ZEGNA集團藝術總監Alessandro Sartori與FEAR OF GOD品牌主理人Jerry Lorenzo攜手打造，聚焦現代美學概念，Alessandro Sartori表示：「此次合作在致敬傳統剪裁與穿搭理念的同時，也以創新剪裁的手法為顧客帶來更為輕鬆自在的穿搭體驗。」Jerry Lorenzo則說：「在此系列中，我們致力於探索截然不同的服飾形式，通過彼此之間毫無保留的真誠對話，將美式高街潮流的新風格與ZEGNA傳承110年的精湛剪裁工藝巧妙結合。」試圖創造全新風格語言。

ZEGNA X FEAR OF GOD限量聯名系列採用花紗灰、駱馬色和灰褐色，可以感受到相當舒適柔和的中性特質，無翻領設計的西裝更顯隨興簡單，還有以優質天然面料製成的大衣及寬鬆廓形牛仔褲，更第一次在設計上突破性別界限，打造男女均可穿搭的單品。

全系列目前可於品牌大陸與香港官方網站、天貓官方旗艦店購買，十月起也將陸續登陸包括Farfetch、TMALL、SSENSE、End Clothing、Mr.Porter及Matchesfashion等電子數位零售平臺販售。

ZEGNA X FEAR OF GOD限量聯名系列採用花紗灰、駱馬色和灰褐色，可以感受到相當舒適柔和的中性特質。圖／ERMENEGILDO ZEGNA提供
ZEGNA X FEAR OF GOD限量聯名系列採用花紗灰、駱馬色和灰褐色，可以感受到相當舒適柔和的中性特質。圖／ERMENEGILDO ZEGNA提供
ZEGNA X FEAR OF GOD限量聯名系列採用花紗灰、駱馬色和灰褐色，可以感受到相當舒適柔和的中性特質。圖／ERMENEGILDO ZEGNA提供
ZEGNA X FEAR OF GOD限量聯名系列採用花紗灰、駱馬色和灰褐色，可以感受到相當舒適柔和的中性特質。圖／ERMENEGILDO ZEGNA提供
ZEGNA X FEAR OF GOD限量聯名系列採用花紗灰、駱馬色和灰褐色，可以感受到相當舒適柔和的中性特質。圖／ERMENEGILDO ZEGNA提供
ZEGNA X FEAR OF GOD限量聯名系列採用花紗灰、駱馬色和灰褐色，可以感受到相當舒適柔和的中性特質。圖／ERMENEGILDO ZEGNA提供
ZEGNA X FEAR OF GOD限量聯名系列成都快閃店發佈活動。圖／ERMENEGILDO ZEGNA提供
ZEGNA X FEAR OF GOD限量聯名系列成都快閃店發佈活動。圖／ERMENEGILDO ZEGNA提供
ZEGNA X FEAR OF GOD限量聯名系列成都快閃店發佈活動。圖／ERMENEGILDO ZEGNA提供
ZEGNA X FEAR OF GOD限量聯名系列成都快閃店發佈活動。圖／ERMENEGILDO ZEGNA提供
ZEGNA X FEAR OF GOD限量聯名系列成都快閃店發佈活動。圖／ERMENEGILDO ZEGNA提供
ZEGNA X FEAR OF GOD限量聯名系列成都快閃店發佈活動。圖／ERMENEGILDO ZEGNA提供
ZEGNA X FEAR OF GOD限量聯名系列成都快閃店發佈活動。圖／ERMENEGILDO ZEGNA提供
ZEGNA X FEAR OF GOD限量聯名系列成都快閃店發佈活動。圖／ERMENEGILDO ZEGNA提供
ZEGNA X FEAR OF GOD限量聯名系列。圖／ERMENEGILDO ZEGNA提供
ZEGNA X FEAR OF GOD限量聯名系列。圖／ERMENEGILDO ZEGNA提供
ZEGNA X FEAR OF GOD限量聯名系列成都快閃店發佈活動。圖／ERMENEGILDO ZEGNA提供
ZEGNA X FEAR OF GOD限量聯名系列成都快閃店發佈活動。圖／ERMENEGILDO ZEGNA提供
ZEGNA X FEAR OF GOD限量聯名系列成都快閃店發佈活動。圖／ERMENEGILDO ZEGNA提供
ZEGNA X FEAR OF GOD限量聯名系列成都快閃店發佈活動。圖／ERMENEGILDO ZEGNA提供
ZEGNA X FEAR OF GOD限量聯名系列更第一次在設計上突破性別界限，打造男女均可穿搭的單品。圖／ERMENEGILDO ZEGNA提供
ZEGNA X FEAR OF GOD限量聯名系列更第一次在設計上突破性別界限，打造男女均可穿搭的單品。圖／ERMENEGILDO ZEGNA提供
ZEGNA集團藝術總監Alessandro Sartori(左)與FEAR OF GOD主理人Jerry Lorenzo。圖／ERMENEGILDO ZEGNA提供
ZEGNA集團藝術總監Alessandro Sartori(左)與FEAR OF GOD主理人Jerry Lorenzo。圖／ERMENEGILDO ZEGNA提供
ZEGNA X FEAR OF GOD限量聯名系列成都快閃店發佈活動。圖／ERMENEGILDO ZEGNA提供
ZEGNA X FEAR OF GOD限量聯名系列成都快閃店發佈活動。圖／ERMENEGILDO ZEGNA提供
(左起)人氣歌手Sunnee楊芸晴與新生代演員王鶴棣出席ZEGNA X FEAR OF GOD限量聯名系列成都快閃店發佈活動。圖／ERMENEGILDO ZEGNA提供
(左起)人氣歌手Sunnee楊芸晴與新生代演員王鶴棣出席ZEGNA X FEAR OF GOD限量聯名系列成都快閃店發佈活動。圖／ERMENEGILDO ZEGNA提供
新生代演員王鶴棣出席ZEGNA X FEAR OF GOD限量聯名系列成都快閃店發佈活動。圖／ERMENEGILDO ZEGNA提供
新生代演員王鶴棣出席ZEGNA X FEAR OF GOD限量聯名系列成都快閃店發佈活動。圖／ERMENEGILDO ZEGNA提供
ZEGNA X FEAR OF GOD限量聯名系列更第一次在設計上突破性別界限，打造男女均可穿搭的單品。圖／ERMENEGILDO ZEGNA提供
ZEGNA X FEAR OF GOD限量聯名系列更第一次在設計上突破性別界限，打造男女均可穿搭的單品。圖／ERMENEGILDO ZEGNA提供
Dwyane Wade和妻子Gabrielle Union搶先穿上ZEGNA X FEAR OF GOD限量聯名服裝登上《時代雜誌》2020年百大影響力人物封面照。圖／ERMENEGILDO ZEGNA提供
Dwyane Wade和妻子Gabrielle Union搶先穿上ZEGNA X FEAR OF GOD限量聯名服裝登上《時代雜誌》2020年百大影響力人物封面照。圖／ERMENEGILDO ZEGNA提供

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