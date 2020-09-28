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滿200送1000！王品連3個月抽「股票1張」免費送

聯合報 / 記者陳睿中/即時報導
王品針對旗下餐廳，推出「滿200送1,000」的回饋活動。圖／王品提供
王品針對旗下餐廳，推出「滿200送1,000」的回饋活動。圖／王品提供

王品繼首波推出「領現金 抽股票」的優惠活動後，自即日起再推出「振興5倍送 滿200送1,000」的優惠活動，凡消費滿200元，就贈送1,000元的振興分享券，可作為消費折抵使用。另外還會舉行抽獎活動，最大獎同樣可獲得王品（2727）股票一張的等值現金。

凡於9月28日至11月30日期間，於王品集團旗下全品牌餐廳單筆消費滿200元，就可獲得面額100元的「王品振興分享券」10張，合計共1,000元，將於結帳後5個工作天內，派發至王品瘋美食app內。10月1日起至12月20日期間，於王品指定餐廳單筆消費滿500元，即可折抵1張，消費滿1,000元可折抵2張，以此類推。振興分享券也可透過轉贈功能，分享給親朋好友使用。

除了折抵優惠外，活動期間內使用王品振興分享券者，即可參加抽獎，11、12月與明年1月，每月都將抽出3名幸運者，獲得王品股票等值現金獎（抽獎日當天收盤價之現金交付），另還有600名888元抵用券獎項。

王品指出，日前所推出的「吃王品 領現金 抽股票」活動即將截止，民眾於9月30日前回兌前次活動所發放的現金兌換券，就有機會獲得王品股票1張的等值現金。

品牌 王品 王品集團 餐飲 餐飲業

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