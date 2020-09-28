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教師節4超商咖啡限時優惠 全家買1送1 OKmart第2杯1元

聯合報 / 記者黃筱晴 /即時報導
7-ELEVEN OPEN POINT行動隨時取於9月28日至9月30日限時3天，推出CITY CAFE大拿鐵、大美式、CITY TEA現萃茶經典純奶茶、CITY PEARL黑糖珍珠撞奶限時優惠，最高現省220元。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN OPEN POINT行動隨時取於9月28日至9月30日限時3天，推出CITY CAFE大拿鐵、大美式、CITY TEA現萃茶經典純奶茶、CITY PEARL黑糖珍珠撞奶限時優惠，最高現省220元。圖／7-ELEVEN提供

今天是教師節，4大超商為了一同歡慶，皆推出限時優惠，邀請民眾一起趁這一天，和親愛的老師說聲感謝吧！

7-ELEVEN OPEN POINT行動隨時取於9月28日至9月30日限時3天，推出CITY CAFE大拿鐵、大美式、CITY TEA現萃茶經典純奶茶、CITY PEARL黑糖珍珠撞奶限時優惠，最高現省220元。線上支付和實體門市皆可購買，每一會員帳號每品項限購2組，不限冰熱，數量有限、售完為止。另外，迎接國際咖啡日，7-ELEVEN於10月1日至10月3日推出OPEN POINT行動隨時取「精品美式咖啡（冰/熱）買3送3」，會員每品項限購5組，冰、熱限量各10萬組，售完為止。

9月28日於全家便利商店App隨買跨店取祭出單品中杯熱美式咖啡、單品中杯熱拿鐵買1送1優惠，會員每人限購2組。即日起至10月6日至全台全家便利商店門市購買森永牛奶糖拿鐵、森永牛奶糖Q奶茶，可享任選2杯優惠價99元。

萊爾富首次於全門市推出到萊爾富消費滿150元，即可享LINE POINTS回饋點數。即日起至10月20日前，民眾至萊爾富門市消費，於結帳時先報會員電話或出示會員條碼，再開啟LINE，點選「錢包」分頁，於「LINE購物」可點選「就愛和LINE在一起」活動橫幅或選擇「通路門市」按鈕及「萊爾富」按鈕，皆可進入條碼頁，於門市出示「結帳條碼」，結帳成功即可享LINE POINTS 5%回饋點數。同一期間，針對教師平日的辛苦，萊爾富門市也推出舒立效潤喉糖-蜂蜜檸檬（24粒裝，售價140元）和舒立效-柑橘維他命C潤喉糖（售價140元）憑代收繳款優惠券（商品採輪播出券）享買1送1優惠。

OKmart也推出教師節感恩回饋，於9月28日持悠遊卡/悠遊付支付，即可享有大杯美式/大杯拿鐵第2杯1元的咖啡優惠。預估可帶動咖啡業績2成。 OKCafe指定品項第二杯1元。

OKmart於9月28日持悠遊卡/悠遊付支付，即可享有大杯美式/大杯拿鐵第2杯1元。圖／OKmart提供
OKmart於9月28日持悠遊卡/悠遊付支付，即可享有大杯美式/大杯拿鐵第2杯1元。圖／OKmart提供
首次於全門市推出到萊爾富消費滿150元，即可享LINE POINTS 5%回饋點數。圖／萊爾富提供
首次於全門市推出到萊爾富消費滿150元，即可享LINE POINTS 5%回饋點數。圖／萊爾富提供

咖啡 LINE 教師節

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