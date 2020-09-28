標語T恤兩萬有找 BALENCIAGA粉紅絲帶系列10月上市

10月是國際乳癌防治月，時尚品牌BALENCIAGA特別打造了「We Are Pink」粉紅絲帶膠囊系列，以不分性別的產品表達對乳癌預防研究的支持，也希望透過社交資訊的傳遞和定向捐款，對世界產生積極正面的影響。

今年初因應澳洲森林大火災情，BALENCIAGA就曾推出「無尾熊」主題公益商品響應救援。這次「We Are Pink」粉紅絲帶膠囊系列商品項目包含黑白兩色的短袖T恤、長袖衫和連帽衛衣，除了衣服正面印有粉紅絲帶圖騰之外，在背面的BALENCIAGA標誌上方都可以看到大大的「We Are Pink」標語以及粉紅絲帶圖騰，售價範圍落在19,500元至30,100元台幣之間，10月1日開始與春季21系列都將在品牌專門店和線上發售。