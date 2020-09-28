黑咖啡10元、那堤買6送3！麥當勞「憑app送咖啡」

為歡慶10月1日的「國際咖啡日」，麥當勞自9月30日中午12點起，於「LINE酷券」推出雙重優惠活動，McCafé 特選黑咖啡（冰/熱）原價55元，特價10元。另外還有特選黑咖啡、特選那堤「買6送3」的優惠。針對返鄉民眾需求，連假指定時段，還可憑麥當勞報報APP，免費兌換特選黑咖啡。

麥當勞此次的優惠活動，自9月30日中午12點起，於LINE酷券限量販售。原價55元的特選黑咖啡（冰/熱），特價10元，每組帳號限購1杯，總共限量10,000杯。9月30日中午12點至10月6日期間，特選黑咖啡（冰/熱）、特選那堤（冰/熱）享同品項、同冰/熱「買6杯送3杯」的優惠，每組帳號限購2組，限量50,000組。不限兌換日期，還可寄杯、分次跨店領取。

隨著中秋連假即將來臨，自10月1日起至10月4日國道免收費時段（10月1日至10月3日，每日凌晨00:00～05:00、10月4日凌晨00:00～上午10:00），消費者於麥當勞得來速出示「麥當勞報報APP」新訊通知畫面，即可免費兌換55元的特選黑咖啡（熱）1杯，藉此陪伴民眾返鄉出遊。