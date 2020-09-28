快訊

東部選修課資源不足成阻礙？ 台東女中蔡僑恩自學闖出一片天

影／宜縣府：日船再怎麼野蠻 也不能「甩尾」撞我漁船

聽新聞
test
0:00 / 0:00

中秋烤肉 弘光科大營養系師生教用錫箔紙烤但勿搭酸物

聯合報 / 記者游振昇／台中即時報導
弘光科大營養系老師王涵提醒民眾中秋健康烤肉法。記者游振昇／攝影
弘光科大營養系老師王涵提醒民眾中秋健康烤肉法。記者游振昇／攝影

中秋節烤肉活動多，弘光科技大學營養系助理教授王涵，帶著學生設計一套健康烤肉法，教民眾挑選肉類、自製獨特的低鹽味增烤肉醬汁，搭配蔬菜、喝無糖綠茶飲料，善用鐵盤、錫箔紙燒烤，避免把燒焦的食物吃下肚；而用錫箔紙烤時，切勿搭配到酸性物，避免溶出鋁。

王涵表示，烤肉時高溫加熱，油脂高溫氧化產生的「過氧化產物」及木材燃燒的煙燻產生的致癌物「多環芳香烴」，都是烤肉危害健康的因素；高蛋白的食物在高溫加熱，尤其是燒焦的部位，會形成「異環胺類」致突變物，她建議在烤肉時，盡量遠離火源，避免油脂滴落炭火產生的煙霧，也善用鐵盤、錫箔紙等器具，才可以減少這些危害物質的攝入量。

「錫箔紙霧面的在外面，以亮面的盛接食物。」王涵說，錫箔紙霧面吸熱效果比較好，比較容易烤熟食材，可以減少燒烤時間，但是很重要的一點，錫箔紙一定要避免接觸到含有酸的東西，避免加熱溶出鋁吃下肚。市面上的烤肉醬大都含有檸檬酸，如果使用錫箔紙，則可以烤熟後再塗醬。

食材不能在常溫放太久，食品危險危險溫度帶為5到60度，若食物儲存於危險溫度帶時，不可以超過4小時。如果要烤香腸，建議先用水煮、蒸或微波爐加熱再燒烤，避免烤焦也可以減少亞硝酸鹽的攝入量，肉片儘量切薄一點，減少燒烤時間；王涵強調，吃肉的同時也要多吃蔬菜與水果等富含植化素、纖維及維他命C的食物，飲料則建議搭配無糖的綠茶，這些方法都可以降低毒性物質的形成。

營養系學生也示範利用肉片，變換出多種的吃法。大四學生陳奕翔說，烤肉時盡量選用里肌肉片，五花肉比例要少，才能避免吃下過量的油脂，建議在肉片裡面包各種自己想吃的蔬菜。他們選用甜椒、玉米筍、四季豆、韭菜花、香菜、香菇及芹菜等食材，包在肉片內，燒烤時蔬菜的水分鎖在肉片中，吃起來多汁美味，且增加蔬菜攝取量，減少身體的負擔。

師生也研究調製出來低鹽烤肉醬料，大四學生蘇資甯說，市面上的味增鈉含量太多，他們特別購買鈉含量少一半的特製味增當基底，加入味醂、米酒、日式和風醬與芝麻油調製，薄薄的在肉上塗一層，吃起來美味又健康，要注意「千萬不要看到肉片白白的，就猛涮醬汁。」

弘光科大營養系師生提醒民眾烤肉可用鐵盤取代。記者游振昇／攝影
弘光科大營養系師生提醒民眾烤肉可用鐵盤取代。記者游振昇／攝影
弘光科大營養系師生建議，烤肉肉片包入各種蔬菜。記者游振昇／攝影
弘光科大營養系師生建議，烤肉肉片包入各種蔬菜。記者游振昇／攝影

烤肉 高溫

延伸閱讀

中秋烤肉 這樣吃忘不了

婦人愛吃燒烤、煎炸食物 血便檢查罹患直腸癌

中市僅鰲峰山及中正公園可烤肉 其餘違規罰6000元

烤肉鋁箔紙用光面還是霧面？毒物專家：一件事更重要

相關新聞

U值媒／黑電影 信用詐欺師JP

延續日劇系列作的風格，「信用詐欺師JP」（コンフィデンスマンJP -ロマンス編-）依然是達子、小少爺與理查三人組無往不利的精明安排，雖然日劇版本我只約略看過幾集，但對這個組合印象深刻，主因當然是女主角擔當的長澤雅美；隨著日劇篇幅逐漸完成，做為首集電影版、以羅曼蒂克為主氛圍的浪漫篇也沒有讓人失望。

標語T恤兩萬有找 BALENCIAGA粉紅絲帶系列10月上市

10月是國際乳癌防治月，時尚品牌BALENCIAGA特別打造了「We Are Pink」粉紅絲帶膠囊系列，以不分性別的產...

黑咖啡10元、那堤買6送3！麥當勞「憑app送咖啡」

為歡慶10月1日的「國際咖啡日」，麥當勞自9月30日中午12點起，於「LINE酷券」推出雙重優惠活動，McCafé 特選...

中秋烤肉 弘光科大營養系師生教用錫箔紙烤但勿搭酸物

中秋節烤肉活動多，弘光科技大學營養系助理教授王涵，帶著學生設計一套健康烤肉法，教民眾挑選肉類、自製獨特的低鹽味增烤肉醬汁...

就是愛朱槿 南投父女檔中寮打造千坪夢幻庭園

南投縣中寮鄉父女檔林偉平、林詩妤因熱愛朱槿，對其能透過人工育種，培育出專屬自己且外貌獨特的品種，相當著迷，未料2人一玩就...

7-ELEVEN「SOU・SOU口罩」不用排隊搶 會員App預購取貨更方便

先前推出造成門市搶購熱潮的7-ELEVEN「SOU・SOU口罩」現在有更簡單方便購買的方式了！將於9月30日上午11點在...

常春藤代表永恆的愛 DIOR做成珠寶戴身上

巴黎常見的常春藤，是一種常綠的藤本植物，有風拂過的時候，清新優雅的藤葉翻動，格外美麗，更被歐洲人視為忠貞不渝的愛的愛的象...

施華洛世奇歡慶125週年 閃亮亮新「表」現

奧地利水晶品牌施華洛世奇（Swarovski）創立於1895年，今年適逢品牌成立125週年。而自20年前，品牌更以精湛的水晶切割技術跨入腕表設計領域，改寫了時尚腕表的規則：2009年，充滿未來感的D:Light腕表結合革命性的數位技術，以亮起171顆Xilion施亮切割Swarovski水晶的方式報時；2016年，Crystalline Oval系列透過鑲有逾1,700顆Swarovski水晶的表殼，展現無與倫比的光彩。

三件億級趙無極大作！佳士得第三波夜拍焦點揭曉

國際拍賣行龍頭之一的佳士得（Christie’s），將於12月初舉辦香港現當代藝術夜拍，繼稍早公布的張曉剛、早間彌生、安迪沃荷等知名藝術家重要作品之後，今公布第三波焦點拍品，共三件趙無極作品，包括別具代表性的「20.1.67」、狂草巔峰作「09.03.65」、以及罕見的大尺幅三聯屏「15.01.82」，都是價值上億的重要作品。

中秋烤肉 這樣吃忘不了

中秋連假出不了國，連烤肉都吹起「偽出國」風潮！愛之味今年新推出忘不了經典烤肉醬系列，包括日式的「神戶秘傳烤肉醬」，以及韓...

紅毯回顧／女星大項鍊吸睛 動物珠寶耍個性

今年金鐘紅毯女星禮服造型以吸睛效果極佳的上半身深V線條為主流，不過在這一片「胸」器激烈競爭下，如何脫穎而出？紅毯資優生楊...

Salvatore Ferragamo新裝 向希區考克致敬

米蘭時裝周重點品牌輪番登場，Salvatore Ferragamo帶來希區考克經典電影為靈感的全新系列，MOSCHINO...

熱門新聞

56年的回憶！老字號「青葉台菜」10月25日停業

一張圖秒懂中秋連假天氣 何時變天降雨降溫看這裡

棄養綠鬣蜥野外繁殖生態失衡 高市農業局今年抓2349隻

金色翅膀太有氣勢！柯佳嬿、蔡依林拿大獎都穿同牌戰鞋

竹內結子疑產後憂鬱 量表超過10分要注意

唐綺陽星座運勢週報：金牛有意外損失 雙魚小心中秋烤肉

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。