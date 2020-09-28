中秋烤肉 弘光科大營養系師生教用錫箔紙烤但勿搭酸物

中秋節烤肉活動多，弘光科技大學營養系助理教授王涵，帶著學生設計一套健康烤肉法，教民眾挑選肉類、自製獨特的低鹽味增烤肉醬汁，搭配蔬菜、喝無糖綠茶飲料，善用鐵盤、錫箔紙燒烤，避免把燒焦的食物吃下肚；而用錫箔紙烤時，切勿搭配到酸性物，避免溶出鋁。

王涵表示，烤肉時高溫加熱，油脂高溫氧化產生的「過氧化產物」及木材燃燒的煙燻產生的致癌物「多環芳香烴」，都是烤肉危害健康的因素；高蛋白的食物在高溫加熱，尤其是燒焦的部位，會形成「異環胺類」致突變物，她建議在烤肉時，盡量遠離火源，避免油脂滴落炭火產生的煙霧，也善用鐵盤、錫箔紙等器具，才可以減少這些危害物質的攝入量。

「錫箔紙霧面的在外面，以亮面的盛接食物。」王涵說，錫箔紙霧面吸熱效果比較好，比較容易烤熟食材，可以減少燒烤時間，但是很重要的一點，錫箔紙一定要避免接觸到含有酸的東西，避免加熱溶出鋁吃下肚。市面上的烤肉醬大都含有檸檬酸，如果使用錫箔紙，則可以烤熟後再塗醬。

食材不能在常溫放太久，食品危險危險溫度帶為5到60度，若食物儲存於危險溫度帶時，不可以超過4小時。如果要烤香腸，建議先用水煮、蒸或微波爐加熱再燒烤，避免烤焦也可以減少亞硝酸鹽的攝入量，肉片儘量切薄一點，減少燒烤時間；王涵強調，吃肉的同時也要多吃蔬菜與水果等富含植化素、纖維及維他命C的食物，飲料則建議搭配無糖的綠茶，這些方法都可以降低毒性物質的形成。

營養系學生也示範利用肉片，變換出多種的吃法。大四學生陳奕翔說，烤肉時盡量選用里肌肉片，五花肉比例要少，才能避免吃下過量的油脂，建議在肉片裡面包各種自己想吃的蔬菜。他們選用甜椒、玉米筍、四季豆、韭菜花、香菜、香菇及芹菜等食材，包在肉片內，燒烤時蔬菜的水分鎖在肉片中，吃起來多汁美味，且增加蔬菜攝取量，減少身體的負擔。