與國際同步！亞泥再將法國龐畢度帶進花蓮

長期關注環境教育的亞洲水泥公司，與聯合數位文創合作，延續去年的熱潮，26日再次將法國巴黎龐畢度中心的「行動藝術推廣」計畫帶給花蓮學子，邀請近百名學童參與活動。亞泥公關經理蔡祐吉表示，期望藉由龐畢度獨特的法式美學，為台灣的孩子開啟新視野，讓藝術的種子在花蓮扎根。

亞泥這次的活動，安排動態藝術家考爾德，延伸兒童藝術工作坊「哇！馬戲團」，在受過龐畢度訓練的師資帶領下，訓練孩子觀察生活，運用隨手可得的媒材，發揮創意和想像力，創造與建構自己的創作，把想像化作現實。亞洲水泥花蓮廠首席副廠長陳志賢表示，能與在地部落一起永續發展，是亞泥最重要的事。陳志賢說，和居住在都會區的小朋友相比，原住民學童的教育資源相對較少，因此亞泥花蓮廠多年來，在當地部落成立免費的課業學習輔導班，提供學童課後完善的學習環境，希望藉由企業力量，減輕單親或隔代教養的家庭負擔，為部落學童創造更具競爭力的未來。

讓小朋友了解水泥還能創造屬於自己的多肉植物花器呢！圖／聯合數位文創提供

課程中還特別安排了「跟泥一起美化環境」水泥實作工作坊，引導學員使用水泥與模具創作盆器，學習水泥的特性與藝術創作的無限可能；學童們可以從中了解到，水泥不只能堅固地守護你我，還能創作盆器、手錶、原子筆等精品。

今年的活動，還增加了「跟泥一起學習數位英文」單元，直接把孩子帶進亞泥生態園區，在佔地超過三公頃，栽種約250種台灣原生植物，與復育35種蝴蝶和10多種竹節蟲的現場環境中，教導學子運用平板電腦，觀察豐富生態，並學習各個生態物種的英文單字，在玩樂中吸收知識。