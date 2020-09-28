就是愛朱槿 南投父女檔中寮打造千坪夢幻庭園

南投縣中寮鄉父女檔林偉平、林詩妤因熱愛朱槿，對其能透過人工育種，培育出專屬自己且外貌獨特的品種，相當著迷，未料2人一玩就是近10載，自行培育數百種朱槿花種，更打造全台唯一、佔地達2000坪的朱槿花景觀庭園「懶雲窩」。

林指出，她的父親11年前在中寮買了一塊地，打算從醫檢師退休後就歸隱田園，而他腦海中勾勒著理想家園的藍圖，也總是和她討論，當時的她還在就讀中興大學園藝景觀學系，便著手與父親整地，想幫他造窩，造出他退休後的夢幻庭園。

那時候的他們，對於夢幻庭園沒有特殊想法，只覺得有花、有樹、有雞鴨、有水池能釣魚，天天閒雲野鶴即可，未料卻在植栽過程，經朋友介紹認識認識朱槿花，發現這花種透過育種竟能千變萬化，2人就這樣一頭栽進朱槿花培植的世界。

林詩妤說，朱槿就是扶桑花，多數人知道它花大、四季開花，不必常換盆，省事又好種，卻罕有人知，它可靠人工育種，培育出獨特品種，他們父女也因此對它深深著迷，一玩就是近10年，更培育出數百種專屬他們的朱槿花。

而經多年把玩朱槿，並憑藉著父女倆對它的熱愛，兩人將培育朱槿花研究成果栽滿在廣福村鄉林巷內的2000坪大土地，且打造成能賞花、踏青，並享用輕食、點心及朱槿花特調的花卉主題景觀庭園「懶雲窩」，也開放給外界民眾參觀。