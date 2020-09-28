7-ELEVEN「SOU・SOU口罩」不用排隊搶 會員App預購取貨更方便

先前推出造成門市搶購熱潮的7-ELEVEN「SOU・SOU口罩」現在有更簡單方便購買的方式了！將於9月30日上午11點在OPEN POINT App推出會員專屬SOU・SOU口罩預購活動，限定會員以89元購入，若以OPEN錢包、icash2.0、icash Pay等工具支付還可再享5%折扣，數量有限，售完為止。

今年6月，7-ELEVEN首次以風格選物模式與著名京都印花設計品牌「SOU・SOU」合作打造專屬7-ELEVEN的全新「Good Choices」系列商品，上市以來好評不斷，尤其7月份推出的話題新品SOU・SOU口罩一推出即吸引眾多粉絲珍藏。為了讓喜愛SOU・SOU的OPEN POINT會員更加方便購買，只要在指定時間開啟OPEN POINT App選購活動商品，並於付款期限前至7-ELEVEN門市完成付款即購買完成，每款品項每位會員限購乙組，預購日+5天到貨。 SOU・SOU平面口罩共有2款，由國家隊優質廠商製作，品質優良，獨賣款式，兼具收藏價值。圖／7-ELEVEN提供 7-ELEVEN將於9月30日在OPEN POINT App推出會員專屬SOU・SOU口罩預購活動。圖／7-ELEVEN提供