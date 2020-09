常春藤代表永恆的愛 DIOR做成珠寶戴身上

巴黎常見的常春藤,是一種常綠的藤本植物,有風拂過的時候,清新優雅的藤葉翻動,格外美麗,更被歐洲人視為忠貞不渝的愛的愛的象徵。由迪奧(DIOR)珠寶創意總監Victoire de Castellane設計的全新限量系列珠寶「Leaves of Love」,便以爬滿璧面的常春藤為創作靈感,並巧妙以常春藤的經典花語「依偎」和「至死不渝」為之命名,喚起情感裡最溫柔的許諾。

1947年,品牌創辦人Dior先生曾推出以常春藤圖案點綴名為 Fidélité(忠貞)的花邊蕾絲婚紗,是著名的經典。全新Leaves of Love珠寶系列向 Dior先生對花朵、自然和園藝的熱愛致敬,共推出五款精雕細琢的作品包括頸鍊、手鐲、耳環、單指及雙指戒,運用獨特翠綠色澤與紋理的孔雀石、散發耀眼光芒的黃金,點綴如晨露般於枝葉上閃爍的璀璨美鑽,在品牌合作的高級珠寶工坊內,資深工匠以多種工藝,將這種別具美好意義的植物打造為美麗的珠寶,為Dior Joaillerie瑰麗的花園注入蓬勃朝氣。 Leaves of Love黃K金孔雀石雙指戒,45萬5,000元。圖/DIOR提供 Leaves of Love黃K金孔雀石戒指,26萬5,000元。圖/DIOR提供 Leaves of Love系列珠寶以常春藤為創作靈感。圖/DIOR提供 Leaves of Love黃K金孔雀石手環,210萬元。圖/DIOR提供 Leaves of Love黃K金孔雀石耳環,77萬元。圖/DIOR提供 Leaves of Love黃K金孔雀石手環製作過程。圖/DIOR提供 Leaves of Love黃K金孔雀石項鍊,190萬元。圖/DIOR提供 Leaves of Love系列珠寶以常春藤為創作靈感。圖/DIOR提供