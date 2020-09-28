快訊

簽了約還不知COVAX候選疫苗是哪些？陳時中口誤

白色恐怖金龜車：出賣員工「被消失」...德國名車巴西黑歷史

聽新聞
test
0:00 / 0:00

常春藤代表永恆的愛 DIOR做成珠寶戴身上

聯合報 / 記者孫曼／即時報導
Leaves of Love系列珠寶以常春藤為創作靈感。圖／DIOR提供
Leaves of Love系列珠寶以常春藤為創作靈感。圖／DIOR提供

巴黎常見的常春藤，是一種常綠的藤本植物，有風拂過的時候，清新優雅的藤葉翻動，格外美麗，更被歐洲人視為忠貞不渝的愛的愛的象徵。由迪奧（DIOR）珠寶創意總監Victoire de Castellane設計的全新限量系列珠寶「Leaves of Love」，便以爬滿璧面的常春藤為創作靈感，並巧妙以常春藤的經典花語「依偎」和「至死不渝」為之命名，喚起情感裡最溫柔的許諾。

1947年，品牌創辦人Dior先生曾推出以常春藤圖案點綴名為 Fidélité（忠貞）的花邊蕾絲婚紗，是著名的經典。全新Leaves of Love珠寶系列向 Dior先生對花朵、自然和園藝的熱愛致敬，共推出五款精雕細琢的作品包括頸鍊、手鐲、耳環、單指及雙指戒，運用獨特翠綠色澤與紋理的孔雀石、散發耀眼光芒的黃金，點綴如晨露般於枝葉上閃爍的璀璨美鑽，在品牌合作的高級珠寶工坊內，資深工匠以多種工藝，將這種別具美好意義的植物打造為美麗的珠寶，為Dior Joaillerie瑰麗的花園注入蓬勃朝氣。

Leaves of Love黃K金孔雀石雙指戒，45萬5,000元。圖／DIOR提供
Leaves of Love黃K金孔雀石雙指戒，45萬5,000元。圖／DIOR提供
Leaves of Love黃K金孔雀石戒指，26萬5,000元。圖／DIOR提供
Leaves of Love黃K金孔雀石戒指，26萬5,000元。圖／DIOR提供
Leaves of Love系列珠寶以常春藤為創作靈感。圖／DIOR提供
Leaves of Love系列珠寶以常春藤為創作靈感。圖／DIOR提供
Leaves of Love黃K金孔雀石手環，210萬元。圖／DIOR提供
Leaves of Love黃K金孔雀石手環，210萬元。圖／DIOR提供
Leaves of Love黃K金孔雀石耳環，77萬元。圖／DIOR提供
Leaves of Love黃K金孔雀石耳環，77萬元。圖／DIOR提供
Leaves of Love黃K金孔雀石手環製作過程。圖／DIOR提供
Leaves of Love黃K金孔雀石手環製作過程。圖／DIOR提供
Leaves of Love黃K金孔雀石項鍊，190萬元。圖／DIOR提供
Leaves of Love黃K金孔雀石項鍊，190萬元。圖／DIOR提供
Leaves of Love系列珠寶以常春藤為創作靈感。圖／DIOR提供
Leaves of Love系列珠寶以常春藤為創作靈感。圖／DIOR提供

珠寶 Dior 品牌

延伸閱讀

智慧經營／ 晶華酒店董事長潘思亮 四招擦亮精品業績

McQueen鬼才搭擋Shaun Leane高級珠寶 富藝斯獨家網售

金鐘紅毯5美／袁艾菲深V高衩、莫允雯薄紗透膚、天心千萬珠寶，誰是你心中紅毯第一美

金鐘紅毯／天心大秀爆乳獨自走紅毯　深V小心機珠寶竟要價千萬

相關新聞

Salvatore Ferragamo新裝 向希區考克致敬

米蘭時裝周重點品牌輪番登場，Salvatore Ferragamo帶來希區考克經典電影為靈感的全新系列，MOSCHINO...

常春藤代表永恆的愛 DIOR做成珠寶戴身上

巴黎常見的常春藤，是一種常綠的藤本植物，有風拂過的時候，清新優雅的藤葉翻動，格外美麗，更被歐洲人視為忠貞不渝的愛的愛的象...

施華洛世奇歡慶125週年 閃亮亮新「表」現

奧地利水晶品牌施華洛世奇（Swarovski）創立於1895年，今年適逢品牌成立125週年。而自20年前，品牌更以精湛的水晶切割技術跨入腕表設計領域，改寫了時尚腕表的規則：2009年，充滿未來感的D:Light腕表結合革命性的數位技術，以亮起171顆Xilion施亮切割Swarovski水晶的方式報時；2016年，Crystalline Oval系列透過鑲有逾1,700顆Swarovski水晶的表殼，展現無與倫比的光彩。

三件億級趙無極大作！佳士得第三波夜拍焦點揭曉

國際拍賣行龍頭之一的佳士得（Christie’s），將於12月初舉辦香港現當代藝術夜拍，繼稍早公布的張曉剛、早間彌生、安迪沃荷等知名藝術家重要作品之後，今公布第三波焦點拍品，共三件趙無極作品，包括別具代表性的「20.1.67」、狂草巔峰作「09.03.65」、以及罕見的大尺幅三聯屏「15.01.82」，都是價值上億的重要作品。

中秋烤肉 這樣吃忘不了

中秋連假出不了國，連烤肉都吹起「偽出國」風潮！愛之味今年新推出忘不了經典烤肉醬系列，包括日式的「神戶秘傳烤肉醬」，以及韓...

紅毯回顧／女星大項鍊吸睛 動物珠寶耍個性

今年金鐘紅毯女星禮服造型以吸睛效果極佳的上半身深V線條為主流，不過在這一片「胸」器激烈競爭下，如何脫穎而出？紅毯資優生楊...

深入雙東 慢遊桃花源

由聯合報系有行旅企畫的「雙東傳奇」，將帶領旅人一探台灣山林之美。其中將走訪台東長濱一處隱藏版桃花源，占地卅公頃的有機森林...

運動訂閱制新風潮 JOHNSON@MIRROR健身魔鏡隨時都能動滋動

運動健身風潮正盛，不只蘋果推出Fitness+運動訂閱服務，喬山健康科技也率先推出一款「JOHNSON@MIRROR新概...

米其林主廚的夢幻逸品 德國精品廚電Gaggenau蒸烤爐再升級

率先於1999年推出全球第一台家用蒸烤爐的德國頂級精品廚電品牌Gaggenau，今年推出全新改款蒸烤爐400與200系列...

穴子買1送1、紅甘免費加量！「海壽司」秋季壽司登場

隨著秋季到來，連鎖迴轉壽司「海壽司」新推出一系列秋季新品，包括有霸王松葉蟹腿、秋冬三重奏、火焰大干貝等等不同選擇。另外依...

台灣最大聚會交友平台Eatgether慶百萬會員 10大網紅來助陣

使用交友軟體的用戶常與「外貌協會」、「花心」的形容詞畫上等號，假帳號與色情詐騙事件頻傳，也讓民眾對於網路交友抱持懷疑。台...

56年的回憶！老字號「青葉台菜」10月25日停業

記憶中的老味道，恐怕又將少一味了！創立於1964年，已經有56年歷史的「青葉台菜餐廳」，9月27日於官方臉書宣佈，將於1...

熱門新聞

大烤準備／避免烤焦鋁箔紙必備 燒烤過程別加酸性醬汁

56年的回憶！老字號「青葉台菜」10月25日停業

一張圖秒懂中秋連假天氣 何時變天降雨降溫看這裡

中秋國慶連假出門避塞！高乘載管制時段、路段看這裡

棄養綠鬣蜥野外繁殖生態失衡 高市農業局今年抓2349隻

鯨魚颱風生成！ 基隆北海岸及東北部慎防長浪

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。