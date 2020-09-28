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常春藤代表永恆的愛 DIOR做成珠寶戴身上
巴黎常見的常春藤，是一種常綠的藤本植物，有風拂過的時候，清新優雅的藤葉翻動，格外美麗，更被歐洲人視為忠貞不渝的愛的愛的象徵。由迪奧（DIOR）珠寶創意總監Victoire de Castellane設計的全新限量系列珠寶「Leaves of Love」，便以爬滿璧面的常春藤為創作靈感，並巧妙以常春藤的經典花語「依偎」和「至死不渝」為之命名，喚起情感裡最溫柔的許諾。
1947年，品牌創辦人Dior先生曾推出以常春藤圖案點綴名為 Fidélité（忠貞）的花邊蕾絲婚紗，是著名的經典。全新Leaves of Love珠寶系列向 Dior先生對花朵、自然和園藝的熱愛致敬，共推出五款精雕細琢的作品包括頸鍊、手鐲、耳環、單指及雙指戒，運用獨特翠綠色澤與紋理的孔雀石、散發耀眼光芒的黃金，點綴如晨露般於枝葉上閃爍的璀璨美鑽，在品牌合作的高級珠寶工坊內，資深工匠以多種工藝，將這種別具美好意義的植物打造為美麗的珠寶，為Dior Joaillerie瑰麗的花園注入蓬勃朝氣。
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