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施華洛世奇歡慶125週年 閃亮亮新「表」現

聯合報 / 記者孫曼／即時報導
施華洛世奇吹突秋季腕表新品。圖／施華洛世奇提供
施華洛世奇吹突秋季腕表新品。圖／施華洛世奇提供

奧地利水晶品牌施華洛世奇（Swarovski）創立於1895年，今年適逢品牌成立125週年。而自20年前，品牌更以精湛的水晶切割技術跨入腕表設計領域，改寫了時尚腕表的規則：2009年，充滿未來感的D:Light腕表結合革命性的數位技術，以亮起171顆Xilion施亮切割Swarovski水晶的方式報時；2016年，Crystalline Oval系列透過鑲有逾1,700顆Swarovski水晶的表殼，展現無與倫比的光彩。

今年秋冬，Swarovski繼續以卓越的工藝與設計美學，打造出專為現代生活而設、外觀與功能兼備的時尚時計，並同時為多款經典腕表換上品牌的標誌性藍色外貌，包括最受歡迎的Octea Lux Chrono腕表，凸顯品牌豐厚的125週年歷史。

Octea Lux Chrono的標誌是展現品牌125年來水晶切割技術進步的水晶表圈，除了寶藍色，也新增酒紅色的選擇。以純淨的雨點為靈感的Crystalline系列中，高雅知性的Crystalline Chic橢圓形表殼鑲嵌約1,000顆閃爍悅目的Swarovski水晶，運動風的Crystalline Sporty則鑲嵌1,500顆Swarovski水晶，格外閃耀動人。造型方長的Uptown系列，則搭配藍色Swarovski切割水晶與水晶刻度，是日常裝扮及出席重要場合的理想配飾。

施華洛世奇OCTEA LUX CHRONO腕表，17,900元。圖／施華洛世奇提供
施華洛世奇OCTEA LUX CHRONO腕表，17,900元。圖／施華洛世奇提供
施華洛世奇UPTOWN腕表，14,900元。圖／施華洛世奇提供
施華洛世奇UPTOWN腕表，14,900元。圖／施華洛世奇提供
施華洛世奇CRYSTAL FLOWER腕表，14,900元。圖／施華洛世奇提供
施華洛世奇CRYSTAL FLOWER腕表，14,900元。圖／施華洛世奇提供
施華洛世奇CRYSTALLINE CHIC腕表，16,900元。圖／施華洛世奇提供
施華洛世奇CRYSTALLINE CHIC腕表，16,900元。圖／施華洛世奇提供
施華洛世奇CRYSTAL FLOWER腕表，16,900元。圖／施華洛世奇提供
施華洛世奇CRYSTAL FLOWER腕表，16,900元。圖／施華洛世奇提供

品牌 腕表 奧地利

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