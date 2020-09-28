施華洛世奇歡慶125週年 閃亮亮新「表」現

奧地利水晶品牌施華洛世奇（Swarovski）創立於1895年，今年適逢品牌成立125週年。而自20年前，品牌更以精湛的水晶切割技術跨入腕表設計領域，改寫了時尚腕表的規則：2009年，充滿未來感的D:Light腕表結合革命性的數位技術，以亮起171顆Xilion施亮切割Swarovski水晶的方式報時；2016年，Crystalline Oval系列透過鑲有逾1,700顆Swarovski水晶的表殼，展現無與倫比的光彩。

今年秋冬，Swarovski繼續以卓越的工藝與設計美學，打造出專為現代生活而設、外觀與功能兼備的時尚時計，並同時為多款經典腕表換上品牌的標誌性藍色外貌，包括最受歡迎的Octea Lux Chrono腕表，凸顯品牌豐厚的125週年歷史。