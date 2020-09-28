三件億級趙無極大作！佳士得第三波夜拍焦點揭曉
國際拍賣行龍頭之一的佳士得（Christie’s），將於12月初舉辦香港現當代藝術夜拍，繼稍早公布的張曉剛、早間彌生、安迪沃荷等知名藝術家重要作品之後，今公布第三波焦點拍品，共三件趙無極作品，包括別具代表性的「20.1.67」、狂草巔峰作「09.03.65」、以及罕見的大尺幅三聯屏「15.01.82」，都是價值上億的重要作品。
備受矚目無疑是三聯鉅作「15.01.82」。趙無極一生只創作了20幅三聯鉅作，6幅由趙無極基金會保管，3幅已被博物館典藏，只有11幅收於私人收藏，連「15.01.82」在內只有4幅曾現身拍賣市場，其中，「Juin—Octobre 1985」在2018年以5億10,37萬1,000元港元的驚人高價，創下趙無極拍賣紀錄。
趙無極在於1980年代，受多間殿堂級美術、商業機構邀請舉辦個展，並為展覽創作巨幅多聯大作。以赭黃為基底的拍品「15.01.82」，是唯一一件三聯屏巨作構圖從下而上，以漸變的潑彩表現大自然洪荒氣力的作品。顏色、質感、筆觸千變萬化的點彩如海浪卷起千堆雪，概念猶如東方卷軸跨越空間性和時間性；而以稀釋如水墨的油彩顏料以點彩手法呈現，則借鏡自向印象派，可說是藝術家總結東西方對色彩與時間的實驗的代表作。
「09.03.65」估價逾2.2億元台幣（6,000萬港元起），出自趙無極的創作巔峰及風格成熟的60年代「狂草時期」。「狂草時期」本來就是最受市場歡迎的時期；這件作品又完成於狂草時期中質量最精、價格最高的60年代中期。在2017年，香港佳士得曾拍出一幅創作時間相距甚近、同樣以藍色為主要視覺的「29.09.64」，當時以1億52,86萬港元成交，創下趙無極在市場上的第六高價。兩件作品相較，此拍品「09.03.65」將藍色由背景的次要角色推向畫布上的主角，是構成畫面的主要元素、張力與情緒感染力的重要來源，展現了趙無極在單色運用及油彩控制的細膩純熟功力。
首次現身拍場的拍品「20.1.67」也是創作於最受市場青睞的60年代中期，與今年7月甫於佳士得創下拍賣紀錄的「18.11.66」完成時間僅相距2個月，曾於2003及2004年，分別於巴黎國立網球場現代美術館及東京普利司通美術館的趙無極個展中展出，並收錄於展覽圖錄中，是博物館等級的藏品。畫作僅以黑白油彩作為主要色調，在用色的限制下更加凸顯更細膩的光影變化，彰顯了趙無極在單色運用、虛實互動以及空間安排的驚人成就。而構圖也可讀出趙無極透過類似墨色濃淡變換及皴法線條等水墨技巧，營造如夢似幻的抽象山水細節。
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