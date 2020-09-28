三件億級趙無極大作！佳士得第三波夜拍焦點揭曉

國際拍賣行龍頭之一的佳士得（Christie’s），將於12月初舉辦香港現當代藝術夜拍，繼稍早公布的張曉剛、早間彌生、安迪沃荷等知名藝術家重要作品之後，今公布第三波焦點拍品，共三件趙無極作品，包括別具代表性的「20.1.67」、狂草巔峰作「09.03.65」、以及罕見的大尺幅三聯屏「15.01.82」，都是價值上億的重要作品。

備受矚目無疑是三聯鉅作「15.01.82」。趙無極一生只創作了20幅三聯鉅作，6幅由趙無極基金會保管，3幅已被博物館典藏，只有11幅收於私人收藏，連「15.01.82」在內只有4幅曾現身拍賣市場，其中，「Juin—Octobre 1985」在2018年以5億10,37萬1,000元港元的驚人高價，創下趙無極拍賣紀錄。

趙無極在於1980年代，受多間殿堂級美術、商業機構邀請舉辦個展，並為展覽創作巨幅多聯大作。以赭黃為基底的拍品「15.01.82」，是唯一一件三聯屏巨作構圖從下而上，以漸變的潑彩表現大自然洪荒氣力的作品。顏色、質感、筆觸千變萬化的點彩如海浪卷起千堆雪，概念猶如東方卷軸跨越空間性和時間性；而以稀釋如水墨的油彩顏料以點彩手法呈現，則借鏡自向印象派，可說是藝術家總結東西方對色彩與時間的實驗的代表作。

「09.03.65」估價逾2.2億元台幣（6,000萬港元起），出自趙無極的創作巔峰及風格成熟的60年代「狂草時期」。「狂草時期」本來就是最受市場歡迎的時期；這件作品又完成於狂草時期中質量最精、價格最高的60年代中期。在2017年，香港佳士得曾拍出一幅創作時間相距甚近、同樣以藍色為主要視覺的「29.09.64」，當時以1億52,86萬港元成交，創下趙無極在市場上的第六高價。兩件作品相較，此拍品「09.03.65」將藍色由背景的次要角色推向畫布上的主角，是構成畫面的主要元素、張力與情緒感染力的重要來源，展現了趙無極在單色運用及油彩控制的細膩純熟功力。