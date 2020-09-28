快訊

簽了約還不知COVAX候選疫苗是哪些？陳時中口誤

白色恐怖金龜車：出賣員工「被消失」...德國名車巴西黑歷史

聽新聞
test
0:00 / 0:00

三件億級趙無極大作！佳士得第三波夜拍焦點揭曉

聯合報 / 記者孫曼／即時報導
大尺幅的三聯鉅作「15.01.82」，估價逾2.6億元台幣（7,000萬港元起）。圖／佳士得提供
大尺幅的三聯鉅作「15.01.82」，估價逾2.6億元台幣（7,000萬港元起）。圖／佳士得提供

國際拍賣行龍頭之一的佳士得（Christie’s），將於12月初舉辦香港現當代藝術夜拍，繼稍早公布的張曉剛、早間彌生、安迪沃荷等知名藝術家重要作品之後，今公布第三波焦點拍品，共三件趙無極作品，包括別具代表性的「20.1.67」、狂草巔峰作「09.03.65」、以及罕見的大尺幅三聯屏「15.01.82」，都是價值上億的重要作品。

備受矚目無疑是三聯鉅作「15.01.82」。趙無極一生只創作了20幅三聯鉅作，6幅由趙無極基金會保管，3幅已被博物館典藏，只有11幅收於私人收藏，連「15.01.82」在內只有4幅曾現身拍賣市場，其中，「Juin—Octobre 1985」在2018年以5億10,37萬1,000元港元的驚人高價，創下趙無極拍賣紀錄。

趙無極在於1980年代，受多間殿堂級美術、商業機構邀請舉辦個展，並為展覽創作巨幅多聯大作。以赭黃為基底的拍品「15.01.82」，是唯一一件三聯屏巨作構圖從下而上，以漸變的潑彩表現大自然洪荒氣力的作品。顏色、質感、筆觸千變萬化的點彩如海浪卷起千堆雪，概念猶如東方卷軸跨越空間性和時間性；而以稀釋如水墨的油彩顏料以點彩手法呈現，則借鏡自向印象派，可說是藝術家總結東西方對色彩與時間的實驗的代表作。

「09.03.65」估價逾2.2億元台幣（6,000萬港元起），出自趙無極的創作巔峰及風格成熟的60年代「狂草時期」。「狂草時期」本來就是最受市場歡迎的時期；這件作品又完成於狂草時期中質量最精、價格最高的60年代中期。在2017年，香港佳士得曾拍出一幅創作時間相距甚近、同樣以藍色為主要視覺的「29.09.64」，當時以1億52,86萬港元成交，創下趙無極在市場上的第六高價。兩件作品相較，此拍品「09.03.65」將藍色由背景的次要角色推向畫布上的主角，是構成畫面的主要元素、張力與情緒感染力的重要來源，展現了趙無極在單色運用及油彩控制的細膩純熟功力。

首次現身拍場的拍品「20.1.67」也是創作於最受市場青睞的60年代中期，與今年7月甫於佳士得創下拍賣紀錄的「18.11.66」完成時間僅相距2個月，曾於2003及2004年，分別於巴黎國立網球場現代美術館及東京普利司通美術館的趙無極個展中展出，並收錄於展覽圖錄中，是博物館等級的藏品。畫作僅以黑白油彩作為主要色調，在用色的限制下更加凸顯更細膩的光影變化，彰顯了趙無極在單色運用、虛實互動以及空間安排的驚人成就。而構圖也可讀出趙無極透過類似墨色濃淡變換及皴法線條等水墨技巧，營造如夢似幻的抽象山水細節。

首次現身拍場的拍品「20.1.67」，估價待詢。圖／佳士得提供
首次現身拍場的拍品「20.1.67」，估價待詢。圖／佳士得提供
三聯鉅作「15.01.82」，估價逾2.6億元台幣（7,000萬港元起）。圖／佳士得提供
三聯鉅作「15.01.82」，估價逾2.6億元台幣（7,000萬港元起）。圖／佳士得提供

佳士得 美術館 香港 藝術家 博物館

延伸閱讀

高市衛生局查3萬商家通路口罩 即起第3波販賣管理計畫

又見勞力士PK 百達翡麗！蘇富比秋拍鐘表公布拍品

畢加索二戰時期情人畫像上拍場 估價逾6億

這29個口罩 佳士得拍賣

相關新聞

Salvatore Ferragamo新裝 向希區考克致敬

米蘭時裝周重點品牌輪番登場，Salvatore Ferragamo帶來希區考克經典電影為靈感的全新系列，MOSCHINO...

常春藤代表永恆的愛 DIOR做成珠寶戴身上

巴黎常見的常春藤，是一種常綠的藤本植物，有風拂過的時候，清新優雅的藤葉翻動，格外美麗，更被歐洲人視為忠貞不渝的愛的愛的象...

施華洛世奇歡慶125週年 閃亮亮新「表」現

奧地利水晶品牌施華洛世奇（Swarovski）創立於1895年，今年適逢品牌成立125週年。而自20年前，品牌更以精湛的水晶切割技術跨入腕表設計領域，改寫了時尚腕表的規則：2009年，充滿未來感的D:Light腕表結合革命性的數位技術，以亮起171顆Xilion施亮切割Swarovski水晶的方式報時；2016年，Crystalline Oval系列透過鑲有逾1,700顆Swarovski水晶的表殼，展現無與倫比的光彩。

三件億級趙無極大作！佳士得第三波夜拍焦點揭曉

國際拍賣行龍頭之一的佳士得（Christie’s），將於12月初舉辦香港現當代藝術夜拍，繼稍早公布的張曉剛、早間彌生、安迪沃荷等知名藝術家重要作品之後，今公布第三波焦點拍品，共三件趙無極作品，包括別具代表性的「20.1.67」、狂草巔峰作「09.03.65」、以及罕見的大尺幅三聯屏「15.01.82」，都是價值上億的重要作品。

中秋烤肉 這樣吃忘不了

中秋連假出不了國，連烤肉都吹起「偽出國」風潮！愛之味今年新推出忘不了經典烤肉醬系列，包括日式的「神戶秘傳烤肉醬」，以及韓...

紅毯回顧／女星大項鍊吸睛 動物珠寶耍個性

今年金鐘紅毯女星禮服造型以吸睛效果極佳的上半身深V線條為主流，不過在這一片「胸」器激烈競爭下，如何脫穎而出？紅毯資優生楊...

深入雙東 慢遊桃花源

由聯合報系有行旅企畫的「雙東傳奇」，將帶領旅人一探台灣山林之美。其中將走訪台東長濱一處隱藏版桃花源，占地卅公頃的有機森林...

運動訂閱制新風潮 JOHNSON@MIRROR健身魔鏡隨時都能動滋動

運動健身風潮正盛，不只蘋果推出Fitness+運動訂閱服務，喬山健康科技也率先推出一款「JOHNSON@MIRROR新概...

米其林主廚的夢幻逸品 德國精品廚電Gaggenau蒸烤爐再升級

率先於1999年推出全球第一台家用蒸烤爐的德國頂級精品廚電品牌Gaggenau，今年推出全新改款蒸烤爐400與200系列...

穴子買1送1、紅甘免費加量！「海壽司」秋季壽司登場

隨著秋季到來，連鎖迴轉壽司「海壽司」新推出一系列秋季新品，包括有霸王松葉蟹腿、秋冬三重奏、火焰大干貝等等不同選擇。另外依...

台灣最大聚會交友平台Eatgether慶百萬會員 10大網紅來助陣

使用交友軟體的用戶常與「外貌協會」、「花心」的形容詞畫上等號，假帳號與色情詐騙事件頻傳，也讓民眾對於網路交友抱持懷疑。台...

56年的回憶！老字號「青葉台菜」10月25日停業

記憶中的老味道，恐怕又將少一味了！創立於1964年，已經有56年歷史的「青葉台菜餐廳」，9月27日於官方臉書宣佈，將於1...

熱門新聞

大烤準備／避免烤焦鋁箔紙必備 燒烤過程別加酸性醬汁

56年的回憶！老字號「青葉台菜」10月25日停業

一張圖秒懂中秋連假天氣 何時變天降雨降溫看這裡

中秋國慶連假出門避塞！高乘載管制時段、路段看這裡

棄養綠鬣蜥野外繁殖生態失衡 高市農業局今年抓2349隻

鯨魚颱風生成！ 基隆北海岸及東北部慎防長浪

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。