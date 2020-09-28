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諾貝爾獎頒獎前 村上春樹「棄貓」登台談父親與戰爭

聯合報 / 記者陳宛茜／台北即時報導
村上春樹新書「棄貓」，他在書中首度提及父子關係與對戰爭的反思。圖/誠品提供
村上春樹新書「棄貓」，他在書中首度提及父子關係與對戰爭的反思。圖/誠品提供

諾貝爾文學獎10月8日揭曉。近年總被視為諾貝爾獎大熱門的日本小說家村上春樹，於諾獎公布前，在台出版新書「棄貓：關於父親，我想說的事」。村上父親是參與二戰的老兵，他自承從父親身上繼承「死亡的陰影」，因此展開寫作生涯。他在「棄貓」中首次談及父子關係，以及父親的陰影如何影響兒子的文學世界。

村上父親念研究所時被徵召到中國打仗。村上曾問父親為何每天早餐前，都在佛壇前虔誠祈禱。父親告訴他，是為了所有死於戰爭的人們祈禱。他在演講中提到：「我父親過世了，帶走那些我永遠無法盡知的記憶。但環繞他周遭那些死亡的陰影卻留在我的記憶中。這是我從他身上繼承的少數東西之一，卻也是最重要的東西之一。」

「棄貓」開場於某個夏日午後，父親用單車載著還在念小學的村上春樹，前往海邊丟棄家中的老母貓。讀者彷彿跟著腳踏車輪胎的轉動，一同回到仍殘留被美軍轟炸成廢墟的昭和年代。

村上在「棄貓」中提到，他一直以為父親曾參加南京大屠殺，這使他沒有勇氣探問父親的戰爭經歷。他透過調查，發現父親並未參加屠殺，「忽然鬆了一口氣」。時報總編輯胡金倫表示，該書其實反映了日本兩代人的心結—面對戰爭的傷口，兩代之間沉默無言、無法溝通。村上透過寫作「棄貓」，終於和父親和解、也療癒了自己。

「歷史並不是過去的事情。那會在意識的內側，或無意識的內側，化為有溫度有生命的血液，不容分說地流向下一個世代。」從父親在佛壇前的身影，村上了解體制霸權對個體靈魂的束縛與傷害，深信小說家的職責是透過創作，「讓人們意識到每個靈魂的獨一無二和不可取代。」

除了戰爭，「棄貓」還跟台灣有一個神祕的連結。本書的日文原版，由村上指定曾在日本念書的台灣插畫家高妍繪製，形容她畫作「有一種令我懷念的不可思議的感覺」。中文版沿用日文版的插畫，並為高妍在誠品信義店舉辦插畫展。

村上春樹新書「棄貓」，在誠品信義店舉辦插畫展。圖/誠品提供
村上春樹新書「棄貓」，在誠品信義店舉辦插畫展。圖/誠品提供

戰爭 日本 諾貝爾獎

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