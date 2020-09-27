運動訂閱制新風潮 JOHNSON@MIRROR健身魔鏡隨時都能動滋動
運動健身風潮正盛，不只蘋果推出Fitness+運動訂閱服務，喬山健康科技也率先推出一款「JOHNSON@MIRROR新概念健身魔鏡」，未開啟時可當作全身鏡、顯示天氣狀況的顯示器、數位相框，啟動時則變身為1對1教練的健身房，透過擬真教練指導，以及動態感知功能的輔助，就像把健身房搬進家中！
JOHNSON@MIRROR擁有43吋1080p高解析度螢幕，透過內建3D即時動態補捉鏡頭與500萬輔助攝像鏡頭，每秒30次比對和教練之間的動作吻合度，進行即時的運動姿勢校正與軌跡指引。而搭配的專屬App採訂閱制，費用每個月399元起，可與最多5位家人共享，內建逾200堂線上課程，並會持續更新新課程，包括每週提供直播課程，涵蓋瑜伽、拳擊、皮拉提斯、肌力訓練等各式運動，也可與親友即時視訊連線，一起鍛鍊更有動力。
代言人戴資穎也在線上課程中擔任教練，推出無需任何準備就能進行的肌力鍛鍊、也有搭配器材的羽球有氧。戴資穎表示，不管是受限於時間不方便到健身房的民眾，還是因為疫情想要在家維持鍛鍊，都非常適合使用JOHNSON@MIRROR。
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