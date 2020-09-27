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米其林主廚的夢幻逸品 德國精品廚電Gaggenau蒸烤爐再升級

聯合報 / 記者黃筱晴 /即時報導
Gaggenau在2020年推出媲美專業廚房等級的匠心巨作400系列全新改款蒸烤爐。圖／Gaggenau提供
Gaggenau在2020年推出媲美專業廚房等級的匠心巨作400系列全新改款蒸烤爐。圖／Gaggenau提供

率先於1999年推出全球第一台家用蒸烤爐的德國頂級精品廚電品牌Gaggenau，今年推出全新改款蒸烤爐400與200系列，產品的幕後靈魂人物，便是從1999年第一台家用蒸烤爐開始即參與設計研發的法國米其林三星名廚馬克．賀伯林（Marc Haeberlin），而Gaggenau也持續邀請各地的星級主廚親自測試使用並給予大廚觀點，作為產品不斷創新的重要關鍵。

最新改款的蒸烤爐擁有4大更新，包括提供更寬敞的料理空間，50公升的腔體容量，並新增上火燒烤功能，加熱器隱藏於腔體上方的陶瓷玻璃後，以勝任各式食材料理；而400系列獨有的創新自動清潔系統，搭配清潔劑閘即可自動完成深度清潔、除鈣到烘乾的完整程序；搭載大廚程式內建9大類共40種自動行程，透過直覺的操作步驟指引，如同貼身廚助隨伺在旁協助菜餚順利完成；搭配全新3點食物探針，可精準掌控溫度，動態預估烹調所需時間。

燈光照明也是Gaggenau極盡講究的設計細節，左右斜射的LED燈打造宛若舞台燈光的戲劇效果，讓佳餚的進展賞心悅目。改設置在腔體下方的1.7升雙水箱設計，更能滿足長達90分鐘的100°C蒸煮水量；水箱內建智慧感測器於需要添加會替換給水時主動顯示提醒，減少手動查看的頻率。

新款蒸烤爐在30°C～230°C溫度範圍提供5種溼度等級、共13種加熱模式選項，達到蒸、煮、燉、烤、烘、焗、發酵等多元的料理可能性；新增的真空低溫烹調行程在50°C～95°C範圍間能以每1°C調整溫度，結合Gaggenau真空包裝機處理食材，便能輕鬆地在家端出專業等級的舒肥料理。另外，瞄準近年居家烘焙趨勢來襲，更新增薄霧功能，在烘焙過程中可手動注入細緻的霧化水氣，使成品能同時具備軟潤內裡及酥脆外殼。

嶄新加寬的內裝設計以品牌標誌性不鏽鋼材質悉心打造，整合並隱藏機械元件，呈現洗鍊俐落的設計。圖／Gaggenau提供
嶄新加寬的內裝設計以品牌標誌性不鏽鋼材質悉心打造，整合並隱藏機械元件，呈現洗鍊俐落的設計。圖／Gaggenau提供
（左起）博西家用電器執行長暨董事總經理傅睿博士（Dr. Florian Fuhl）與米其林星級主廚林明健。圖／Gaggenau提供
（左起）博西家用電器執行長暨董事總經理傅睿博士（Dr. Florian Fuhl）與米其林星級主廚林明健。圖／Gaggenau提供
200系列全新改款蒸烤爐，建議售價198,000元。圖／Gaggenau提供
200系列全新改款蒸烤爐，建議售價198,000元。圖／Gaggenau提供
400系列全新改款蒸烤爐，建議售價358,000元。圖／Gaggenau提供
400系列全新改款蒸烤爐，建議售價358,000元。圖／Gaggenau提供
全新下方雙水箱設計，水箱內建智慧感測器於需要添加或替換給水時主動顯示提醒。圖／Gaggenau提供
全新下方雙水箱設計，水箱內建智慧感測器於需要添加或替換給水時主動顯示提醒。圖／Gaggenau提供

低溫 米其林

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