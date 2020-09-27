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穴子買1送1、紅甘免費加量！「海壽司」秋季壽司登場
隨著秋季到來，連鎖迴轉壽司「海壽司」新推出一系列秋季新品，包括有霸王松葉蟹腿、秋冬三重奏、火焰大干貝等等不同選擇。另外依照各分店不同，也有洪甘加量不加價、穴子買1送1、鮭魚子手捲第2份半價等等不同的優惠。
海壽司本次的秋季菜單中，「霸王松葉蟹腿」選用阿拉斯加的松葉蟹作為主角，並以魚子醬點綴，帶來蟹腿特有的細緻滋味，每份150元。「松露緣側牛肉」則是由雪花牛與比目魚鰭邊肉組成，每份80元。至於「秋冬三重奏」，則是一次可品嚐到長尾鳥、沙梭、小鯽等三種旬鮮海味，每份100元。另外還有賣相浮誇的「火焰大干貝」，以及燻鮭捲、蟹膏蟹味棒、蛾螺壽司、鲱魚等料理，每份售價40元起。
另外海壽司旗下各分店，也紛紛推出不同的優惠活動。「時代店」於10月15日至10月18日期間，推出紅甘加量不加價優惠（每組限1份，每日限10份）；10月15日至11日，鹽之花炙和牛特價138元（每組限1份）。「小碧潭店」即日起至10月5日期間，穴子買1送1（每組限1份）。「京站店」即日起至10月11日，鮭魚子手捲第2份半價（每組限1份）；「南港店」即日起至11月12日，鹽之花炙干貝特價128元；「南西店」於10月8日至10月10日，穴子買1送1（每組限1份，每日限10份）
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