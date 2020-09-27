台灣最大聚會交友平台Eatgether慶百萬會員 10大網紅來助陣

使用交友軟體的用戶常與「外貌協會」、「花心」的形容詞畫上等號，假帳號與色情詐騙事件頻傳，也讓民眾對於網路交友抱持懷疑。台灣最大聚會交友平台「Eatgether」在2016年以「一頓飯，開啟一段新關係」，主打「真實交友」的訴求，在交友界殺出一條血路，2020年慶祝突破百萬會員，同時宣布改版計劃與10大領域網紅合作計劃，目標2022年成為東亞最大。

共同創辦人暨營運長賴柏成表示，陪伴是人們不可或缺的心理需求，但市面上交友服務用戶的真實性是常被詬病的地方，Eatgether透過內部大數據持續掃蕩平台假帳號，營運迄今已刪除超過1萬個「機器人」，致力提供用戶良好的交友環境。Eatgether 1年所創造之產值可望超過4億，在會員數突破百萬後可望有更亮眼的成績。Eatgether不只交友，更刺激用戶消費力，曾創下1小時內導引100名用戶上門消費的的紀錄；也有透過Eatgether拿到百萬資金投資案、創業開門市等事蹟，未來影響力不容小覷。

在2019年Q3成功募得Pre-A輪2,000萬後，目前正在積極投入港澳市場。不受疫情影響，繼續大膽執行行銷計畫，更同步開放「線上聚會」形式，讓台灣與港澳地區的網友能夠交流結識。Eatgether的成立宗旨就是希望透過網路平台能夠串接起人與人實際的社交關係，將正面健康的交友新模式推廣出去。

在Eatgether平台上平均每2分鐘就有1場聚會，累計場次已經超過40萬，隨著平台用戶數節節上升，平台上的聚會種類也越來越多元，從美食美酒、唱歌派對、運動健身、遊戲卡牌、影音展演、旅行出遊、美容時尚、命理諮商、商業投資、體驗學習等有10大領域。Eatgether執行長Mask也在年會上公布接下來軟體大改版的計劃，包含「故事」、「粉絲團」功能，讓用戶能夠以圖文記下聚會的美好回憶，累積聲量。