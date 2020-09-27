快訊

高雄澄清湖發現一男一女兩具浮屍 背包內裝石頭

防護衣國家隊也灌水！徵用隔離衣、防護衣逾3成進口

聽新聞
test
0:00 / 0:00

台灣最大聚會交友平台Eatgether慶百萬會員 10大網紅來助陣

聯合報 / 記者黃筱晴 /即時報導
Eatgether創辦人兼執行長吳崟睿與營運長賴柏成，現場宣佈4.0改版啟動往下階段前進。圖／Eatgether提供
Eatgether創辦人兼執行長吳崟睿與營運長賴柏成，現場宣佈4.0改版啟動往下階段前進。圖／Eatgether提供

使用交友軟體的用戶常與「外貌協會」、「花心」的形容詞畫上等號，假帳號與色情詐騙事件頻傳，也讓民眾對於網路交友抱持懷疑。台灣最大聚會交友平台「Eatgether」在2016年以「一頓飯，開啟一段新關係」，主打「真實交友」的訴求，在交友界殺出一條血路，2020年慶祝突破百萬會員，同時宣布改版計劃與10大領域網紅合作計劃，目標2022年成為東亞最大。

共同創辦人暨營運長賴柏成表示，陪伴是人們不可或缺的心理需求，但市面上交友服務用戶的真實性是常被詬病的地方，Eatgether透過內部大數據持續掃蕩平台假帳號，營運迄今已刪除超過1萬個「機器人」，致力提供用戶良好的交友環境。Eatgether 1年所創造之產值可望超過4億，在會員數突破百萬後可望有更亮眼的成績。Eatgether不只交友，更刺激用戶消費力，曾創下1小時內導引100名用戶上門消費的的紀錄；也有透過Eatgether拿到百萬資金投資案、創業開門市等事蹟，未來影響力不容小覷。

在2019年Q3成功募得Pre-A輪2,000萬後，目前正在積極投入港澳市場。不受疫情影響，繼續大膽執行行銷計畫，更同步開放「線上聚會」形式，讓台灣與港澳地區的網友能夠交流結識。Eatgether的成立宗旨就是希望透過網路平台能夠串接起人與人實際的社交關係，將正面健康的交友新模式推廣出去。

在Eatgether平台上平均每2分鐘就有1場聚會，累計場次已經超過40萬，隨著平台用戶數節節上升，平台上的聚會種類也越來越多元，從美食美酒、唱歌派對、運動健身、遊戲卡牌、影音展演、旅行出遊、美容時尚、命理諮商、商業投資、體驗學習等有10大領域。Eatgether執行長Mask也在年會上公布接下來軟體大改版的計劃，包含「故事」、「粉絲團」功能，讓用戶能夠以圖文記下聚會的美好回憶，累積聲量。

創辦人兼執行長吳崟睿笑稱：「我們的用戶比我們想像的還有創意，個個都是專業玩咖！」，自己也常常潛入平台上的聚會，透過與用戶的面對面互動了解使用者思維，「跟上」用戶的腳步。現場並宣布接下來的10大網紅合作計劃，邀請愛莉莎莎、三原JAPAN、FengZeTV-邱鋒澤、FJ234、Zoebitalk肉比頭、林萱Shiuan、黑羽、莎莎手作、泥泥汝、我就是NG、阿畫 差畫家等YouTuber一起推廣讓更多人認識Eatgether，執行長吳崟睿所成立的「玩咖創業家Mask」頻道也成為最佳的官方宣傳管道。

Asia Top DJ#11 林佩佩動感炒熱金聚獎，現場變身大型電音派對。圖／Eatgether提供
Asia Top DJ#11 林佩佩動感炒熱金聚獎，現場變身大型電音派對。圖／Eatgether提供
R&B小天后吳卓源擔任2020金聚獎表演嘉賓，現場如痴如醉。圖／Eatgether提供
R&B小天后吳卓源擔任2020金聚獎表演嘉賓，現場如痴如醉。圖／Eatgether提供

網紅

延伸閱讀

邱鋒澤「拋棄」五堅情 戀上文慧如曝美好回憶

沈玉琳靠夯曲賺百萬 作者原來就是婁峻碩

第55屆廣播金鐘獎 邵大倫、陳零九、邱鋒澤擔任頒獎人

小賴悼小鬼黃鴻升噴淚 陳零九報7年恩情

相關新聞

周杰倫寵妻驚喜探班！昆凌曝：婚姻長久幸福的秘訣

有著亮麗外表的昆凌，不只是漂漂亮亮的洋娃娃，真實、純粹的她，更多了幾分帥氣！她穿梭在人生的「任意門」之中，在母親、太太、演員的每一個角色之間，自在轉換。現在，卸下外界的標籤，看見昆凌，最貼近真我的美！

從《藍色生死戀》到《男朋友》 宋慧喬出道24年曝「最愛作品」

從《藍色生死戀》楚楚可憐的尹恩熙，到《男朋友》追求愛與自由的車秀賢，出道以來，宋慧喬的每個角色總是深入人心。但無論成就有多高，這些年，喬妹始終如一地努力活著。尤其在經歷人生的不同變化之後，愈來愈有魅力的她，更已經準備邁入戲劇生涯的全新挑戰。

遠距戀愛如何維繫感情？楊丞琳曝與李榮浩的相處模式

在浴缸釣魚、玩玩具、跟變色龍大眼瞪小眼，楊丞琳的偽單身生活，還是充滿怪奇樂趣。即便跟情人遠距，即便人生變得有點虛擬，丞琳的每個片刻都有滋有味。

台灣最大聚會交友平台Eatgether慶百萬會員 10大網紅來助陣

使用交友軟體的用戶常與「外貌協會」、「花心」的形容詞畫上等號，假帳號與色情詐騙事件頻傳，也讓民眾對於網路交友抱持懷疑。台...

56年的回憶！老字號「青葉台菜」10月25日停業

記憶中的老味道，恐怕又將少一味了！創立於1964年，已經有56年歷史的「青葉台菜餐廳」，9月27日於官方臉書宣佈，將於1...

金色翅膀太有氣勢！柯佳嬿、蔡依林拿大獎都穿同牌戰鞋

第55屆金鐘獎昨晚落幕，今年的視后由《想見你》的柯佳嬿拿下，昨晚連換兩套深色造型的她俐落優雅氣勢超搶眼，而上台領獎的時候...

獲幾讚折幾元！杏子豬排「軟殼蝦」登場 抽萬元旅遊金

提供日式炸豬排的「銀座杏子豬排」，自10月1日至10月15日期間，推出中秋加碼活動，只要臉書分享指定貼文，獲得幾個讚就可...

四十沒有不惑！蔡依林曝40歲心聲：充滿疑惑

ELLE 75週年的封面人物，是今年9月迎接40歲生日的Jolin。2020年，Jolin的日子過得很簡單，對自我的覺察卻很不簡單，讓我們一起細細傾聽她內在的聲音。

米蘭時裝周／你認出那些人？MOSCHINO木偶秀可愛又驚喜

因為設計總監Jeremy Scott專屬的誇張搗蛋風，讓義大利時尚品牌MOSCHINO每季在米蘭時裝周的秀都是焦點之一。...

活躍動感東京浪潮 完美融合傳統與現代創新酒店

萬豪國際酒店集團旗下的「mesm Tokyo，Autograph Collection」坐落於東京市中心商業區的全新綜合設施WATERS Takeshiba 內，為日本國內和海外客人提供在繁忙的海灣區內的一處寧靜下榻之所...

McQueen鬼才搭擋Shaun Leane高級珠寶 富藝斯獨家網售

富藝斯拍賣行（Phillips）宣佈推出全新珠寶私人洽購平台「Phillips Flawless」，為喜愛珠寶的藏家在常...

大烤準備／避免烤焦鋁箔紙必備 燒烤過程別加酸性醬汁

台北醫學大學附設醫院營養室主任蘇秀悅表示，肉品的準備最好以新鮮的肉類為主，油脂不要太多，可選雞肉、里肌肉，避免烤肉完油脂攝取過量，五花肉、霜降牛、牛五花等適量就好。

熱門新聞

大烤準備／避免烤焦鋁箔紙必備 燒烤過程別加酸性醬汁

56年的回憶！老字號「青葉台菜」10月25日停業

殺破狼周運勢／白羊、雙子中秋放心渡假 射手接亮麗職務

金鐘55／女星在乎「個人意見」柯佳嬿留言「差點抽筋」

中秋國慶連假出門避塞！高乘載管制時段、路段看這裡

鯨魚颱風生成！ 基隆北海岸及東北部慎防長浪

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。