56年的回憶！老字號「青葉台菜」10月25日停業

記憶中的老味道，恐怕又將少一味了！創立於1964年，已經有56年歷史的「青葉台菜餐廳」，9月27日於官方臉書宣佈，將於10月25日後暫停營業。隨著消息一出，也引起許多網友詫異，留言表示「喔不！」、「不要吧！怎麼這麼突然」、「還要回來哦」

根據青葉餐廳官網、粉絲團資料顯示，在1964年時，青葉創辦人沈雲英以當時的「北投宴席料理」為主幹，創立「青葉台灣料理餐廳」，乃是台灣第一家專賣台菜料理的餐廳，後又於2004年創立AoBa台灣料理，再於2008年創立青葉新樂園。店內供應有冷盤小菜、肉料理、炸物、火鍋等不同類型的餐點，包括花枝丸、三杯雞、香煎豬肝、菜圃蛋，都是店內的招牌人氣料理，另外每年所推出的年菜料理，亦有不少支持者。

青葉的公告中指出，青葉台灣料理將於最後營業日10月25日後暫停休息，休息是為了走更長遠的路，決定暫時休息養精蓄銳，等待在未來適合的時機再次重新出發。而網友們也紛紛感到不捨。