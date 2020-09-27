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金色翅膀太有氣勢！柯佳嬿、蔡依林拿大獎都穿同牌戰鞋

聯合報 / 記者吳曉涵/台北即時報導
柯佳嬿拿下金鐘視后，穿Giuseppe Zanotti的鞋子增添氣勢。圖／Giuseppe Zanotti提供
柯佳嬿拿下金鐘視后，穿Giuseppe Zanotti的鞋子增添氣勢。圖／Giuseppe Zanotti提供

第55屆金鐘獎昨晚落幕，今年的視后由《想見你》的柯佳嬿拿下，昨晚連換兩套深色造型的她俐落優雅氣勢超搶眼，而上台領獎的時候腳上那雙金色裝飾的高跟鞋跟金鐘獎座顏色相呼應，也兼具霸氣性感韻味，為視后氣場更加分。

這雙鞋出自義大利搖滾鞋王Giuseppe Zanotti，並有著一個很戲劇感的名字「2.0 Cruel」，鞋身以黑色絨面革細繫帶打造而成，搭配翅膀樣式的Cruel金屬配件超有奢華氣勢，也流露內心無比強大的女戰士姿態，很符合柯佳嬿總是給人溫柔冷靜的外表但演起戲來又爆發力十足的印象。巧合的是，蔡依林幾年前在金曲獎上得到最佳國語專輯獎時也是穿著Giuseppe Zanotti的一雙黑色火焰水晶高跟鞋，儼然已成為拿獎必備的戰鞋品牌

另外，昨晚像是賈靜雯、楊謹華、炎亞綸等人也都穿上Giuseppe Zanotti的鞋款出席金鐘獎。

炎亞綸也穿Giuseppe Zanotti的鞋子出席金鐘獎。圖／Giuseppe Zanotti提供
炎亞綸也穿Giuseppe Zanotti的鞋子出席金鐘獎。圖／Giuseppe Zanotti提供
柯佳嬿拿下金鐘視后，穿Giuseppe Zanotti的鞋子增添氣勢。圖／Giuseppe Zanotti提供
柯佳嬿拿下金鐘視后，穿Giuseppe Zanotti的鞋子增添氣勢。圖／Giuseppe Zanotti提供
蔡依林幾年前在金曲獎上得到最佳國語專輯獎時也是穿著Giuseppe Zanotti的一雙黑色火焰水晶高跟鞋。圖／Giuseppe Zanotti提供
蔡依林幾年前在金曲獎上得到最佳國語專輯獎時也是穿著Giuseppe Zanotti的一雙黑色火焰水晶高跟鞋。圖／Giuseppe Zanotti提供
楊謹華也穿Giuseppe Zanotti的鞋子出席金鐘獎。圖／Giuseppe Zanotti提供
楊謹華也穿Giuseppe Zanotti的鞋子出席金鐘獎。圖／Giuseppe Zanotti提供
賈靜雯也穿Giuseppe Zanotti的鞋子出席金鐘獎。圖／Giuseppe Zanotti提供
賈靜雯也穿Giuseppe Zanotti的鞋子出席金鐘獎。圖／Giuseppe Zanotti提供
柯佳嬿昨晚另一件造型搭配的也是Giuseppe Zanotti的鞋子。圖／Giuseppe Zanotti提供
柯佳嬿昨晚另一件造型搭配的也是Giuseppe Zanotti的鞋子。圖／Giuseppe Zanotti提供
炎亞綸也穿Giuseppe Zanotti的鞋子出席金鐘獎。圖／Giuseppe Zanotti提供
炎亞綸也穿Giuseppe Zanotti的鞋子出席金鐘獎。圖／Giuseppe Zanotti提供
蔡依林幾年前在金曲獎上得到最佳國語專輯獎時也是穿著Giuseppe Zanotti的一雙黑色火焰水晶高跟鞋。圖／聯合報資料照
蔡依林幾年前在金曲獎上得到最佳國語專輯獎時也是穿著Giuseppe Zanotti的一雙黑色火焰水晶高跟鞋。圖／聯合報資料照
柯佳嬿拿下金鐘視后，穿Giuseppe Zanotti的鞋子增添氣勢。圖／Giuseppe Zanotti提供
柯佳嬿拿下金鐘視后，穿Giuseppe Zanotti的鞋子增添氣勢。圖／Giuseppe Zanotti提供
柯佳嬿拿下金鐘視后，穿Giuseppe Zanotti的鞋子增添氣勢。圖／Giuseppe Zanotti提供
柯佳嬿拿下金鐘視后，穿Giuseppe Zanotti的鞋子增添氣勢。圖／Giuseppe Zanotti提供
柯佳嬿昨晚另一件造型搭配的也是Giuseppe Zanotti的鞋子。圖／Giuseppe Zanotti提供
柯佳嬿昨晚另一件造型搭配的也是Giuseppe Zanotti的鞋子。圖／Giuseppe Zanotti提供
楊謹華也穿Giuseppe Zanotti的鞋子出席金鐘獎。圖／Giuseppe Zanotti提供
楊謹華也穿Giuseppe Zanotti的鞋子出席金鐘獎。圖／Giuseppe Zanotti提供
賈靜雯也穿Giuseppe Zanotti的鞋子出席金鐘獎。圖／Giuseppe Zanotti提供
賈靜雯也穿Giuseppe Zanotti的鞋子出席金鐘獎。圖／Giuseppe Zanotti提供

高跟鞋 義大利 品牌

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