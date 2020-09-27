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獲幾讚折幾元！杏子豬排「軟殼蝦」登場　抽萬元旅遊金

聯合報 / 記者陳睿中/即時報導
軟殼蝦盛合雙人套餐，每套979元。圖／銀座杏子豬排提供
軟殼蝦盛合雙人套餐，每套979元。圖／銀座杏子豬排提供

提供日式炸豬排的「銀座杏子豬排」，自10月1日至10月15日期間，推出中秋加碼活動，只要臉書分享指定貼文，獲得幾個讚就可折抵幾元，最高現抵300元。另外還有新品「軟殼蝦盛合組合餐」的多種套餐組合優惠，消費還有機會獲得萬元旅遊金。

「軟殼蝦」意指脫殼後，新殼尚未完全變硬的蝦子，最大的特色就是可以直接品嚐、不需撥殼。銀座杏子豬排此次選用軟殼蝦做為主角，裹上日本麵包粉後，油炸至金黃後上桌，具有殼酥肉嫩的口感。另外再搭配上炸牡蠣、腰內豬排、酥炸時蔬，搭配出具有秋天氣息的「軟殼蝦盛合」，每份420元。另外還有搭配炸雞塊或魚柳條，或是厚切里肌豬排等不同配餐的雙人餐或是3人餐、4人餐，售價各為979、1,459、1,889元。除了軟殼蝦盛合之外，今年4月時，首度與日式炸牛排「京都勝牛」聯名推出的「日本當紅炸牛排」也重新登場，每份440元。

即日起至10月31日期間，凡消費軟殼蝦盛合組合餐，就可參加抽獎，有機會獲得萬元的國民旅遊金。10月1日至10月15日期間並有中秋加碼，凡分享官方臉書指定貼文，並且於消費時出示，該則貼文獲得幾個讚，就可現抵多少元，最高折抵300元。

日本 中秋

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