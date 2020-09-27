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米蘭時裝周／你認出那些人？MOSCHINO木偶秀可愛又驚喜
因為設計總監Jeremy Scott專屬的誇張搗蛋風，讓義大利時尚品牌MOSCHINO每季在米蘭時裝周的秀都是焦點之一。今年雖然避免群聚改採線上發布的模式，但話題性依舊，看著Jeremy Scott打造出的一尊尊木偶展示著最新設計，你是不是也感到非常幽默可愛呢？
Jeremy Scott這次推出40件女裝，而木偶的靈感來自時裝劇院（Théâtrede la Mode），那是一種二戰後發展出由微型人體模型主演的獨特展示服飾模式，當初發展主要是為了替戰爭倖存者籌集資金，也曾是復興法國時裝業的一股助力。在今年這個被傳染病、政治不安感、種族衝突等事件壟罩的動盪年份中，Jeremy Scott借用時裝劇院的型態與背後象徵的意義，希望透過這個充滿幻想感的迷你時裝世界，帶給大家一點樂趣。而服裝風格主要是向高級訂製精神致敬，透過那種專門量身打造的親暱感，找回拉近人與人之間距離的暖度。
有趣的是，這次的木偶是按照Jeremy Scott欣賞的模特兒打造出來的，像是朴秀珠、Sacha Quenby、Cara Taylor等，當然Jeremy Scott也沒忘記壓軸的自己，穿上印有標誌性標語「I DON'T SPEAK ITALIAN BUT I SPEAK MOSCHINO我不懂義大利語，但我懂MOSCHINO」的T恤出來謝幕。另外，像是安娜溫圖、Anna Dello Russo、Hamish Bowles等時裝周熟面孔的木偶也都沒有缺席。
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