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米蘭時裝周／你認出那些人？MOSCHINO木偶秀可愛又驚喜

聯合報 / 記者吳曉涵/台北即時報導
服裝風格主要是向高級訂製精神致敬，透過那種專門量身打造的親暱感，找回拉近人與人之間距離的暖度。
服裝風格主要是向高級訂製精神致敬，透過那種專門量身打造的親暱感，找回拉近人與人之間距離的暖度。

因為設計總監Jeremy Scott專屬的誇張搗蛋風，讓義大利時尚品牌MOSCHINO每季在米蘭時裝周的秀都是焦點之一。今年雖然避免群聚改採線上發布的模式，但話題性依舊，看著Jeremy Scott打造出的一尊尊木偶展示著最新設計，你是不是也感到非常幽默可愛呢？

Jeremy Scott這次推出40件女裝，而木偶的靈感來自時裝劇院（Théâtrede la Mode），那是一種二戰後發展出由微型人體模型主演的獨特展示服飾模式，當初發展主要是為了替戰爭倖存者籌集資金，也曾是復興法國時裝業的一股助力。在今年這個被傳染病、政治不安感、種族衝突等事件壟罩的動盪年份中，Jeremy Scott借用時裝劇院的型態與背後象徵的意義，希望透過這個充滿幻想感的迷你時裝世界，帶給大家一點樂趣。而服裝風格主要是向高級訂製精神致敬，透過那種專門量身打造的親暱感，找回拉近人與人之間距離的暖度。

有趣的是，這次的木偶是按照Jeremy Scott欣賞的模特兒打造出來的，像是朴秀珠、Sacha Quenby、Cara Taylor等，當然Jeremy Scott也沒忘記壓軸的自己，穿上印有標誌性標語「I DON'T SPEAK ITALIAN BUT I SPEAK MOSCHINO我不懂義大利語，但我懂MOSCHINO」的T恤出來謝幕。另外，像是安娜溫圖、Anna Dello Russo、Hamish Bowles等時裝周熟面孔的木偶也都沒有缺席。

Jeremy Scott也沒忘記設計自己的木偶(右)。圖／MOSCHINO
Jeremy Scott也沒忘記設計自己的木偶(右)。圖／MOSCHINO
安娜溫圖。圖／MOSCHINO提供
安娜溫圖。圖／MOSCHINO提供
Jeremy Scott也沒忘記設計自己的木偶。圖／MOSCHINO
Jeremy Scott也沒忘記設計自己的木偶。圖／MOSCHINO
Anna Dello Russo。圖／MOSCHINO提供
Anna Dello Russo。圖／MOSCHINO提供
Jeremy Scott借用時裝劇院的型態與背後象徵的意義，希望透過這個充滿幻想感的迷你時裝世界，帶給大家一點樂趣。圖／MOSCHINO
Jeremy Scott借用時裝劇院的型態與背後象徵的意義，希望透過這個充滿幻想感的迷你時裝世界，帶給大家一點樂趣。圖／MOSCHINO
Jeremy Scott這次推出40件女裝，而木偶的靈感來自時裝劇院（Théâtrede la Mode）。圖／MOSCHINO提供
Jeremy Scott這次推出40件女裝，而木偶的靈感來自時裝劇院（Théâtrede la Mode）。圖／MOSCHINO提供
Hamish Bowles(右一)。圖／MOSCHINO提供
Hamish Bowles(右一)。圖／MOSCHINO提供
服裝風格主要是向高級訂製精神致敬，透過那種專門量身打造的親暱感，找回拉近人與人之間距離的暖度。圖／MOSCHINO提供
服裝風格主要是向高級訂製精神致敬，透過那種專門量身打造的親暱感，找回拉近人與人之間距離的暖度。圖／MOSCHINO提供
按照MOSCHINO大秀慣例最後壓軸登場的新娘禮服。圖／MOSCHINO提供
按照MOSCHINO大秀慣例最後壓軸登場的新娘禮服。圖／MOSCHINO提供
Jeremy Scott這次推出40件女裝，而木偶的靈感來自時裝劇院（Théâtrede la Mode）。圖／MOSCHINO提供
Jeremy Scott這次推出40件女裝，而木偶的靈感來自時裝劇院（Théâtrede la Mode）。圖／MOSCHINO提供
有趣的是，這次的木偶是按照Jeremy Scott欣賞的模特兒打造出來的，圖為朴秀珠。圖／MOSCHINO提供
有趣的是，這次的木偶是按照Jeremy Scott欣賞的模特兒打造出來的，圖為朴秀珠。圖／MOSCHINO提供
用木偶呈現完整的服裝秀。圖／MOSCHINO
用木偶呈現完整的服裝秀。圖／MOSCHINO
Jeremy Scott借用時裝劇院的型態與背後象徵的意義，希望透過這個充滿幻想感的迷你時裝世界，帶給大家一點樂趣。圖／MOSCHINO
Jeremy Scott借用時裝劇院的型態與背後象徵的意義，希望透過這個充滿幻想感的迷你時裝世界，帶給大家一點樂趣。圖／MOSCHINO

義大利 時裝周

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