McQueen鬼才搭擋Shaun Leane高級珠寶 富藝斯獨家網售

富藝斯拍賣行（Phillips）宣佈推出全新珠寶私人洽購平台「Phillips Flawless」，為喜愛珠寶的藏家在常規拍賣以外，提供一個可以在線上即場購買的選擇。為慶祝平台的成立，Phillips Flawless特邀英國知名珠寶設計師Shaun Leane獨家打造12件高級珠寶透過此平台販售，紀念Shaun Leane同名品牌成立21週年。除了Shaun Leane最新力作，Phillips Flawless也將販售自知名珠寶品牌卡地亞（CARTIER）、TIFFANY、梵克雅寶（Van Cleef & Arpels）、巴黎尚美（CHAUMET）和夢寶星（Mauboussin）的珠寶。

Shaun Leane曾為好友、已故的時尚天才Alexander McQueen的服裝製大膽奇想、歌德風格、驚世駭俗的雕塑珠寶，兩人合作可以說是空前也絕後。英國名媛Daphne Guinness曾向他訂製一只珠寶手套並戴著登上時尚雜誌封面，蔚為話題，也是他最出名的作品之一。今年剛結婚的英國碧翠絲公主（Princess Beatrice）的婚戒就特地向他訂製。