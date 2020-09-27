McQueen鬼才搭擋Shaun Leane高級珠寶 富藝斯獨家網售
富藝斯拍賣行（Phillips）宣佈推出全新珠寶私人洽購平台「Phillips Flawless」，為喜愛珠寶的藏家在常規拍賣以外，提供一個可以在線上即場購買的選擇。為慶祝平台的成立，Phillips Flawless特邀英國知名珠寶設計師Shaun Leane獨家打造12件高級珠寶透過此平台販售，紀念Shaun Leane同名品牌成立21週年。除了Shaun Leane最新力作，Phillips Flawless也將販售自知名珠寶品牌卡地亞（CARTIER）、TIFFANY、梵克雅寶（Van Cleef & Arpels）、巴黎尚美（CHAUMET）和夢寶星（Mauboussin）的珠寶。
Shaun Leane曾為好友、已故的時尚天才Alexander McQueen的服裝製大膽奇想、歌德風格、驚世駭俗的雕塑珠寶，兩人合作可以說是空前也絕後。英國名媛Daphne Guinness曾向他訂製一只珠寶手套並戴著登上時尚雜誌封面，蔚為話題，也是他最出名的作品之一。今年剛結婚的英國碧翠絲公主（Princess Beatrice）的婚戒就特地向他訂製。
此次Shaun Leane與富藝斯合作的12款珠寶，均體現他標誌性的經典風格與大膽想像，賦予女性自由。同時發表的還有由ACC Art Books出版的設計師同名書籍「Shaun Leane」，記載了設計師傑出的職業生涯，並收錄珠寶歷史學家Joanna Hardy、英國V&A博物館時尚策展人Claire Wilcox和知名珠寶作者Vivienne Becker的文章，並將透過Phillips Flawless出售20本由設計師親筆簽名的著作。雙方合作也確定將延續到明年，預計將在倫敦和紐約兩大城市舉行展售會，屆時將推出全新高級珠寶設計。
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