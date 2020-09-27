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McQueen鬼才搭擋Shaun Leane高級珠寶 富藝斯獨家網售

聯合報 / 記者孫曼／即時報導
Shaun Leane同時將發表以他本名為題的書籍「Shaun Leane」，並將透過Phillips Flawless出售20本由設計師親筆簽名的著作。圖／富藝斯提供
Shaun Leane同時將發表以他本名為題的書籍「Shaun Leane」，並將透過Phillips Flawless出售20本由設計師親筆簽名的著作。圖／富藝斯提供

富藝斯拍賣行（Phillips）宣佈推出全新珠寶私人洽購平台「Phillips Flawless」，為喜愛珠寶的藏家在常規拍賣以外，提供一個可以在線上即場購買的選擇。為慶祝平台的成立，Phillips Flawless特邀英國知名珠寶設計師Shaun Leane獨家打造12件高級珠寶透過此平台販售，紀念Shaun Leane同名品牌成立21週年。除了Shaun Leane最新力作，Phillips Flawless也將販售自知名珠寶品牌卡地亞（CARTIER）、TIFFANY、梵克雅寶（Van Cleef & Arpels）、巴黎尚美（CHAUMET）和夢寶星（Mauboussin）的珠寶。

Shaun Leane曾為好友、已故的時尚天才Alexander McQueen的服裝製大膽奇想、歌德風格、驚世駭俗的雕塑珠寶，兩人合作可以說是空前也絕後。英國名媛Daphne Guinness曾向他訂製一只珠寶手套並戴著登上時尚雜誌封面，蔚為話題，也是他最出名的作品之一。今年剛結婚的英國碧翠絲公主（Princess Beatrice）的婚戒就特地向他訂製。

此次Shaun Leane與富藝斯合作的12款珠寶，均體現他標誌性的經典風格與大膽想像，賦予女性自由。同時發表的還有由ACC Art Books出版的設計師同名書籍「Shaun Leane」，記載了設計師傑出的職業生涯，並收錄珠寶歷史學家Joanna Hardy、英國V&A博物館時尚策展人Claire Wilcox和知名珠寶作者Vivienne Becker的文章，並將透過Phillips Flawless出售20本由設計師親筆簽名的著作。雙方合作也確定將延續到明年，預計將在倫敦和紐約兩大城市舉行展售會，屆時將推出全新高級珠寶設計。

Sapphire Shield Ring盾形設計藍寶石戒指，19萬9,800美元。圖／富藝斯提供
Sapphire Shield Ring盾形設計藍寶石戒指，19萬9,800美元。圖／富藝斯提供
Feather earring羽毛耳墜，17,100美元。圖／富藝斯提供
Feather earring羽毛耳墜，17,100美元。圖／富藝斯提供
富藝斯推出全新珠寶私人洽購平台Phillips Flawless，首波邀請英國知名珠寶設計師Shaun Leane獨家打造12件高級珠寶透過此平台販售。圖／富藝斯提供
富藝斯推出全新珠寶私人洽購平台Phillips Flawless，首波邀請英國知名珠寶設計師Shaun Leane獨家打造12件高級珠寶透過此平台販售。圖／富藝斯提供
Quill earring 鑽石耳環，56,900美元。圖／富藝斯提供
Quill earring 鑽石耳環，56,900美元。圖／富藝斯提供
Couture Quill Choker鍍18K黃金項圈，17,400美元。圖／富藝斯提供
Couture Quill Choker鍍18K黃金項圈，17,400美元。圖／富藝斯提供
Couture Quill Choker鍍18K黃金項圈彩繪手稿。圖／富藝斯提供
Couture Quill Choker鍍18K黃金項圈彩繪手稿。圖／富藝斯提供
Diamond Sabre Earrings佩劍設計鑽石耳墜，45,300美元。圖／富藝斯提供
Diamond Sabre Earrings佩劍設計鑽石耳墜，45,300美元。圖／富藝斯提供
Feather earring羽毛耳墜，17,100美元。圖／富藝斯提供
Feather earring羽毛耳墜，17,100美元。圖／富藝斯提供
Armis Cuff袖口首飾，62,800美元。圖／富藝斯提供
Armis Cuff袖口首飾，62,800美元。圖／富藝斯提供
Shaun Leane。圖／富藝斯提供
Shaun Leane。圖／富藝斯提供

珠寶 英國

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