金鐘55／李沐穿高難度紅底鞋走紅毯 莫允雯性感加分
袁艾菲在金鐘55一開場就以典雅、性感深V搶鏡，而以跳色異軍突起的耀眼新星，首推李沐Galvan鏡面綠抹胸長禮服，在一片黑色禮服中亮眼而出眾，她們不約而同選了Christian Louboutin鞋履，都是鏤空繫帶款，符合典禮的莊重，也增添性感風情。
李沐在紅毯時表示，她沒穿過這麼高的鞋，難度很高、練習了很久，在紅毯上才能巧妙駕馭這雙Forever Girl金色高跟鞋；而袁艾菲選穿的則是Antinorina緞面水鑽黑色高跟鞋。除了Christian Louboutin之外，René Caovilla的經典Cleo鞋履，是以蛇型水鑽盤繞在腳踝，展現腿部線條的性感，也是女星走紅毯的愛鞋之一，莫允雯、睦媄和白家綺都穿了Cleo鞋履，挺著孕肚的白家綺以台灣設計師BOB Jian的紅色禮服搭襯侍好珠寶，穿出準媽媽的光芒。
甜美的睦媄身穿夏姿．陳 SHIATZY CHEN黑色長洋裝，面料為使用義大利純絲塔夫坦綢，經典的A-Line線條強調女性化的腰臀比例；莫允雯詮釋Berta代理的White Atelier配襯卡地亞珠寶，腳上搭襯的Cleo展現俏皮又性感的風情。
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