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金鐘完整名單出爐／許光漢上台了！「想見你」不負眾望奪最佳戲劇

金鐘55／李沐穿高難度紅底鞋走紅毯 莫允雯性感加分

聯合報 / 楊詩涵／即時報導
袁艾菲以Christian Louboutin的Antinorina緞面水鑽黑色高跟鞋搭出整體感。記者余承翰／攝影
袁艾菲以Christian Louboutin的Antinorina緞面水鑽黑色高跟鞋搭出整體感。記者余承翰／攝影

袁艾菲在金鐘55一開場就以典雅、性感深V搶鏡，而以跳色異軍突起的耀眼新星，首推李沐Galvan鏡面綠抹胸長禮服，在一片黑色禮服中亮眼而出眾，她們不約而同選了Christian Louboutin鞋履，都是鏤空繫帶款，符合典禮的莊重，也增添性感風情。

李沐在紅毯時表示，她沒穿過這麼高的鞋，難度很高、練習了很久，在紅毯上才能巧妙駕馭這雙Forever Girl金色高跟鞋；而袁艾菲選穿的則是Antinorina緞面水鑽黑色高跟鞋。除了Christian Louboutin之外，René Caovilla的經典Cleo鞋履，是以蛇型水鑽盤繞在腳踝，展現腿部線條的性感，也是女星走紅毯的愛鞋之一，莫允雯、睦媄和白家綺都穿了Cleo鞋履，挺著孕肚的白家綺以台灣設計師BOB Jian的紅色禮服搭襯侍好珠寶，穿出準媽媽的光芒。

甜美的睦媄身穿夏姿．陳 SHIATZY CHEN黑色長洋裝，面料為使用義大利純絲塔夫坦綢，經典的A-Line線條強調女性化的腰臀比例；莫允雯詮釋Berta代理的White Atelier配襯卡地亞珠寶，腳上搭襯的Cleo展現俏皮又性感的風情。

René Caovilla的經典Cleo鞋履。圖／René Caovilla提供
René Caovilla的經典Cleo鞋履。圖／René Caovilla提供
甜美的睦媄身穿夏姿．陳 SHIATZY CHEN黑色長洋裝，搭配經典黑色René Caovilla Cleo系列螺旋水鑽高跟鞋46,800元。圖／夏姿提供
甜美的睦媄身穿夏姿．陳 SHIATZY CHEN黑色長洋裝，搭配經典黑色René Caovilla Cleo系列螺旋水鑽高跟鞋46,800元。圖／夏姿提供
李沐身穿Galvan鏡面綠抹胸長禮服，搭襯Christian Louboutin的Forever Girl金色高跟鞋。記者余承翰／攝影
李沐身穿Galvan鏡面綠抹胸長禮服，搭襯Christian Louboutin的Forever Girl金色高跟鞋。記者余承翰／攝影
表現出色的李沐身穿Galvan鏡面綠抹胸長禮服，搭襯Christian Louboutin的Forever Girl金色高跟鞋。記者余承翰／攝影
表現出色的李沐身穿Galvan鏡面綠抹胸長禮服，搭襯Christian Louboutin的Forever Girl金色高跟鞋。記者余承翰／攝影
李沐款Christian Louboutin的Forever Girl 金色高跟鞋，62,300元。圖／Christian Louboutin提供
李沐款Christian Louboutin的Forever Girl 金色高跟鞋，62,300元。圖／Christian Louboutin提供
金鐘55女星以鏤空款式的鞋款配襯搶眼禮服。記者余承翰／攝影
金鐘55女星以鏤空款式的鞋款配襯搶眼禮服。記者余承翰／攝影
白家綺穿BOB Jian的紅色禮服，搭襯René Caovilla經典紅色Cleo螺旋水鑽高跟鞋46,800元。記者余承翰／攝影
白家綺穿BOB Jian的紅色禮服，搭襯René Caovilla經典紅色Cleo螺旋水鑽高跟鞋46,800元。記者余承翰／攝影
莫允雯穿White Atelier配襯卡地亞珠寶，腳上搭襯銀色René Caovilla Cleo系列螺旋水鑽高跟鞋52,800元。圖／René Caovilla提供
莫允雯穿White Atelier配襯卡地亞珠寶，腳上搭襯銀色René Caovilla Cleo系列螺旋水鑽高跟鞋52,800元。圖／René Caovilla提供
袁艾菲款Christian Louboutin的Antinorina緞面水鑽黑色高跟鞋，50,200元。圖／Christian Louboutin提供
袁艾菲款Christian Louboutin的Antinorina緞面水鑽黑色高跟鞋，50,200元。圖／Christian Louboutin提供

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