金鐘55／天心、楊謹華大辣登場 紅毯星光經典黑

今年金鐘紅毯仍以黑色禮服為主流，典雅修身款、性感深V大蓬裙各有所好，褲裝在其中也占有一席天地；另外，上身立體剪裁如大蝴蝶結、荷葉邊波浪裝飾等，也為造型增添活潑亮眼的看點。天心、楊謹華的視后爭霸延伸到紅毯時尚，深V較勁「胸」狠。

身著Saiid Kobeisy禮服的天心最搶鏡；身穿Antoine Kareh Couture豔紅色禮服的楊謹華則無疑是「最渾圓大獎」得主，尤其她胸前的寶格麗祖母綠與鑽石頸鍊，精準垂墜深溝，全身上下高達3,100萬元的項鍊、耳環與戒指，令她顯得相當霸氣。

氣質女星柯佳嬿穿出Stella McCartney黑色禮服的高雅端莊；謝盈萱今年仍以褲裝現身，Isabel Sanchis by LinLi Boutique設計的胸前蝴蝶結帶來巧妙點綴。

今年男裝部分可說是在低調中求變化，就算是正式的蝴蝶領結黑色西服套裝，也透過不同材質的外套翻領細節來呈現高雅奢華態度。另外還選用爵士藍、酒紅等沉穩色搭配條紋、皮革等元素呈現新意。

一現身紅毯就引發超大尖叫聲的許光漢，整身造型被Dior包下，用黑色西裝配絲緞領結、小牛皮德比孟克鞋和價值755萬元的Piaget Altiplano腕表展現成熟帥氣感。同樣選擇黑白配色正式西裝的還有王柏傑，Giorgio Armani天鵝絨青果領套裝跟他熟男魅力滿溢的蓄鬍造型搭得剛剛好。