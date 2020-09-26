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金鐘完整名單出爐／許光漢上台了！「想見你」不負眾望奪最佳戲劇

金鐘55／天心、楊謹華大辣登場 紅毯星光經典黑

聯合報 / 吳曉涵楊詩涵／台北即時報導
天心穿Saiid Kobeisy禮服，配戴De Beers珠寶。記者余承翰／攝影
天心穿Saiid Kobeisy禮服，配戴De Beers珠寶。記者余承翰／攝影

今年金鐘紅毯仍以黑色禮服為主流，典雅修身款、性感深V大蓬裙各有所好，褲裝在其中也占有一席天地；另外，上身立體剪裁如大蝴蝶結、荷葉邊波浪裝飾等，也為造型增添活潑亮眼的看點。天心、楊謹華的視后爭霸延伸到紅毯時尚，深V較勁「胸」狠。

身著Saiid Kobeisy禮服的天心最搶鏡；身穿Antoine Kareh Couture豔紅色禮服的楊謹華則無疑是「最渾圓大獎」得主，尤其她胸前的寶格麗祖母綠與鑽石頸鍊，精準垂墜深溝，全身上下高達3,100萬元的項鍊、耳環與戒指，令她顯得相當霸氣。

氣質女星柯佳嬿穿出Stella McCartney黑色禮服的高雅端莊；謝盈萱今年仍以褲裝現身，Isabel Sanchis by LinLi Boutique設計的胸前蝴蝶結帶來巧妙點綴。

今年男裝部分可說是在低調中求變化，就算是正式的蝴蝶領結黑色西服套裝，也透過不同材質的外套翻領細節來呈現高雅奢華態度。另外還選用爵士藍、酒紅等沉穩色搭配條紋、皮革等元素呈現新意。

一現身紅毯就引發超大尖叫聲的許光漢，整身造型被Dior包下，用黑色西裝配絲緞領結、小牛皮德比孟克鞋和價值755萬元的Piaget Altiplano腕表展現成熟帥氣感。同樣選擇黑白配色正式西裝的還有王柏傑，Giorgio Armani天鵝絨青果領套裝跟他熟男魅力滿溢的蓄鬍造型搭得剛剛好。

張孝全和范少勳的選衣風格在一片既定印象的西裝look中更顯特色，前者以剪裁特殊的Giorgio Armani藍色條紋羊毛西裝穿出年輕率性，後者的Berluti酒紅色鹿皮西服套裝更是帶有70年代的優雅復古個性，配上價值近700萬元的寶格麗腕表與珠寶，非常搶眼。

范少勳穿Berluti酒紅色西服套裝，配戴寶格麗腕表。記者葉信菉／攝影
范少勳穿Berluti酒紅色西服套裝，配戴寶格麗腕表。記者葉信菉／攝影
謝盈萱穿Isabel Sanchis褲裝，配戴De Beers珠寶，穿Jimmy Choo跟鞋。記者余承翰／攝影
謝盈萱穿Isabel Sanchis褲裝，配戴De Beers珠寶，穿Jimmy Choo跟鞋。記者余承翰／攝影
王柏傑穿Giorgio Armani黑色西裝。記者余承翰／攝影
王柏傑穿Giorgio Armani黑色西裝。記者余承翰／攝影
許光漢穿Dior黑色西裝及Dior黑色小牛皮德比孟克鞋，配戴Piaget腕表。記者余承翰／攝影
許光漢穿Dior黑色西裝及Dior黑色小牛皮德比孟克鞋，配戴Piaget腕表。記者余承翰／攝影
柯佳嬿穿Stella McCartney黑色禮服，配戴寶格麗珠寶。記者余承翰／攝影
柯佳嬿穿Stella McCartney黑色禮服，配戴寶格麗珠寶。記者余承翰／攝影
楊謹華穿Antoine Kareh Couture大紅深V禮服，配戴寶格麗珠寶。記者余承翰／攝影
楊謹華穿Antoine Kareh Couture大紅深V禮服，配戴寶格麗珠寶。記者余承翰／攝影
張孝全穿整套Giorgio Armani，搭配Christian Louboutin黑皮鞋。記者余承翰／攝影
張孝全穿整套Giorgio Armani，搭配Christian Louboutin黑皮鞋。記者余承翰／攝影

西裝 腕表 Armani

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