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金鐘55／女星在乎「個人意見」柯佳嬿留言「差點抽筋」
每年的「三金」頒獎典禮紅毯階段，許多網友都在期待時尚部落客「個人意見」的穿搭點評，就連明星們也都在關注。今天身穿Stella McCartney黑色禮服的柯佳嬿，在紅毯上自嘲露出的背部是「唯一有看點的」，而她也被發現出現在「個人意見」的臉書上留言跟大家討論女明星在典禮上的難處，發揮冷面笑將的功力。
「個人意見」發文表示，「為什麼主持人從來不會叫男明星轉一圈給大家看背面，大家不想看許光漢或張孝全的背面嗎？」沒想到此文引來今天在紅毯上就已被媒體cue轉圈的柯佳嬿現身留言，說：「拍背面還要求拍到臉，差點抽筋。」搞笑又貼切的言論瞬間讓網友讚爆。
另外，謝盈萱今天也在紅毯上提到，已經準備好要看「個人意見」今年會怎麼評論她，結果「個人意見」今年說：「太好了他有帶枕頭，這樣就不怕超時了」總結。而范曉萱則是以一派酷酷的姿態表示，「不管別人怎麼想，自己穿得舒服、有趣就好了。」
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