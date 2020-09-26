金鐘55／女星在乎「個人意見」柯佳嬿留言「差點抽筋」

每年的「三金」頒獎典禮紅毯階段，許多網友都在期待時尚部落客「個人意見」的穿搭點評，就連明星們也都在關注。今天身穿Stella McCartney黑色禮服的柯佳嬿，在紅毯上自嘲露出的背部是「唯一有看點的」，而她也被發現出現在「個人意見」的臉書上留言跟大家討論女明星在典禮上的難處，發揮冷面笑將的功力。

「個人意見」發文表示，「為什麼主持人從來不會叫男明星轉一圈給大家看背面，大家不想看許光漢或張孝全的背面嗎？」沒想到此文引來今天在紅毯上就已被媒體cue轉圈的柯佳嬿現身留言，說：「拍背面還要求拍到臉，差點抽筋。」搞笑又貼切的言論瞬間讓網友讚爆。