桃捷A19最靓棒球主題車站 樂天女孩來聚嬌

2020中華職棒下半季賽事正如火如荼進行中，桃園捷運公司永遠是樂天桃猿隊最熱情的10號隊友，除了延續搭桃捷挺桃猿回程免費的「捷乘應猿」活動，球迷們每年最期待，可以和樂天女孩相見歡的甜心企劃又來了，今（26）日在A19桃園體育園區站舉辦「棒球嬌點」活動，廣邀球迷朋友們一起來棒球車站拍照打卡玩遊戲，優勝者更幸運獲得伊萊克斯智能溫控壺一台。

樂天球團派出六名樂天女孩，包括琳妲、倪暄、菲菲、語芯、孟潔、沐妍，六個人穿著啦啦隊球衣活力四射人氣紅不讓，一抵達A19桃園體育園區站，立刻讓球迷們為之瘋狂。現場由女孩們擔任遊戲關主與球迷粉絲拍照互動，完整收集與各關卡女孩的合照後上傳臉書打卡即可參加抽獎，由樂天女孩抽出伊萊克斯智能溫控壺幸運得主。

桃捷公司為樂天桃猿加油，A19棒球主題車站已於3月換上Rakuten Monkeys新裝，並推出應援元素滿滿的樂天桃猿彩繪列車，讓球迷朋友在比賽開始前就能開始蓄積應猿能量。內行的球迷朋友絕對不會錯過桃捷的「捷乘應猿」，只要球迷在樂天主場比賽當天，搭乘機場捷運憑當日搭乘憑證與當日球賽票根，即可享有「回程免費乙次」優惠，9/25-27及10/9-11賽事期間另有好康，只要持「捷乘應猿搭乘憑證」至A19 Beer Garden活動服務台, 即可免費兌換沁涼飲品。讓我們一起捷乘應猿，為樂天桃猿吶喊歡呼。