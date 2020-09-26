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是藝術品！史上最頂級嬌蘭黑蘭鑽乳霜 特殊管道才買到
史上最頂級的乳霜來了！法國保養品牌嬌蘭（GUERLAIN）將在11月1日推出「黑蘭鑽極萃乳霜-金繕頂級工藝限量版」，除了內裝是最頂級的黑蘭鑽極萃乳霜，最特別的是包裝罐，採用法國百年瓷器品牌柏圖BERNARDAUD，搭配KINTSUGI日本傳奇金繕藝術工法，每個陶瓷漆罐都是純手工打造，能重複使用，極具收藏價值，而且還不是每個人都能馬上買到。
法國知名的柏圖BERNARDAUD瓷器，為嬌蘭打造的陶瓷漆罐，從塑形到燒製，上釉與裝飾，每個陶瓷漆罐需要50位工匠，耗費1個月時間製作，深黑漆上，柏圖以金繕藝術工法作為主要裝飾，該工法是日本用來強化瓷器接縫與裂縫處，皆以24K黃金裝飾。
內裝的黑蘭鑽極萃乳霜，是嬌蘭最頂級的乳霜，內含來自秘魯安地斯山脈的安地斯山黒蘭，能在惡劣環境下生存，成為乳霜的精緻原料，幫助肌膚建立強大的防禦機制，看起來更加柔滑，觸摸起來更緊緻，煥發明亮光采。
黑蘭鑽極萃乳霜-金繕頂級工藝限量版將在11月1日上市，全台限定100組，不過嬌蘭VIP則可以在2020周年慶檔期預購會中搶先預購。
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