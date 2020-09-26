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迎食慾之秋 軟殼蝦搭炸豬排嚐美味還能抽萬元國旅金

經濟日報 / 記者葉卉軒／即時報導
銀座杏子日式豬排今年秋天再推有蝦中之王美名的「軟殼蝦盛合」，搭配肥美炸牡蠣、腰內豬排與當季時蔬。圖／銀座杏子日式豬排提供
銀座杏子日式豬排今年秋天再推有蝦中之王美名的「軟殼蝦盛合」，搭配肥美炸牡蠣、腰內豬排與當季時蔬。圖／銀座杏子日式豬排提供

吃過軟殼蟹，但你吃過軟殼蝦嗎？據說，軟殼蝦的捕捉率只有5%，價格又較一般蝦貴3~4成，不過自去年首度推出季節限定的軟殼蝦套餐，立刻衝上人氣餐點排行榜前五名，銀座杏子日式豬排今年秋天趁勝追擊，再推有蝦中之王美名的「軟殼蝦盛合」，搭配肥美炸牡蠣、腰內豬排與當季時蔬。

「軟殼蝦」是指蝦子在脫殼的過程中，殼還沒有變硬的蝦子，而軟殼蝦與硬殼蝦的比例，約為1比20，數量極為稀少，因此獲得「蝦中極品」與「蝦中之王」的稱號，軟殼蝦最大特色就是不用剝殼就能直接品嘗，蝦殼富含營養，蝦肉飽滿彈牙且鮮美，裹上日本進口的麵包粉，採定時、定溫的油炸手法，讓蝦殼香酥脆口並保持蝦肉彈牙鮮甜口感。

除了「軟殼蝦盛合」外，銀座杏子日式豬排與京都勝牛聯名的「日本當紅炸牛排」，今年秋天也再度重出江湖，軟嫩多汁的炸牛排亦是饕客們的最愛。

此外，今年受疫情影響，無法出國賞楓，銀座杏子日式豬排特別為旅人們準備了1萬元的國旅金，自即日起至10月31日消費軟殼蝦盛合組合餐就能上品牌官方粉絲專頁參加抽獎，將有3位幸運兒能獲得萬元的國民旅遊金，10月1日至10月15日還有中秋節加碼，用餐出示「杏子一家炸蝦萬家搶」FB貼文分享軟殼蝦盛式套餐（2~4人），獲得幾個讚就幫你折幾元（最高折扣300元）。

日本 中秋節 疫情

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