台北探索館「黃阿瑪相遇1920臺北市」特展推超可愛限量禮盒

在網路上擁有超高人氣的翔仔居家，採用具高透氣與親膚的舒適質感100%天然純棉，是許多消費者購買床寢的第一選擇。此次攜手貓小姐Ms. Cat，推出兩款純棉被套枕套組，以溫暖又有質感的奶茶色為底，讓可愛的貪睡貓咪們任意耍廢；另一款則是俏皮的排排站貓咪，加上可愛的粉紅貓掌點綴，俏皮又不失童趣。

2020-09-28 14:42