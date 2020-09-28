台北探索館「黃阿瑪相遇1920臺北市」特展推超可愛限量禮盒
臺北自1920年實施市制，至今已邁入第一百年，臺北市政府觀光傳播局特別與臺灣原創知名圖像品牌「黃阿瑪的後宮生活」攜手策劃「黃阿瑪相遇1920臺北市」特展，現於台北探索館爆萌展出至2020年底，更新推出超可愛復古禮盒，拍照打卡送悠遊卡貼等活動，歡迎民眾進入展場，感受1920年代臺北市的建築風貌與市民生活日常。
觀光傳播局表示，為慶祝臺北市一百歲生日，即日起推出「黃阿瑪1920臺北市風華禮盒」，以1920年代臺北市的喫茶店、新公園西洋御料理為設計概念，外包裝為懷舊復古的馬口鐵盒，禮盒內容物有：台灣烏龍茶糖、古早味咖啡糖，以及結合化身為小學生的黃阿瑪，設計而成的課本便條紙，每一商品都巧妙融入百年前臺北市的人文風情和背景文化，可愛到讓人好想收藏。「黃阿瑪1920臺北市風華禮盒」9月22日起，將於臺北市政府一樓熊讚辦公室、台北‧禮好城市紀念品設計中心網站，以及捷運台北101/世貿站旅遊服務中心、捷運新北投站旅服中心、西門紅樓遊客中心、北投梅庭、中正紀念堂大孝門文創紀念品店等處販售，數量有限，售完為止，販售詳情請上臺北旅遊網查詢。
除了百年紀念禮盒外，台北探索館還推出了「設市百年慶典週」活動，凡於9月29、30日，10月2、3、4日這五天（10月1日中秋節國定假日休館），開館時間於台北探索館「黃阿瑪相遇1920臺北市」特展任一場景合照，上傳個人Facebook或IG，hashtag #台北探索館 #黃阿瑪相遇1920臺北市特展，即可至一樓服務台兌換限定角色悠遊卡貼1張，每日限量50張，想要的粉絲們趕緊趁早前往觀展打卡吧！更多訊息請台北探索館官網查詢。
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