隨著秋天腳步漸近，氣溫也漸漸轉涼，許多人衣物換季同時、家居寢具也跟著換季。網路人氣品牌翔仔居家，近期與深受貓奴喜愛的圖文作家貓小姐Ms.Cat合作，推出超萌的秋日居家好物，一起與貓度過溫暖又療癒的日常時光。

在網路上擁有超高人氣的翔仔居家，採用具高透氣與親膚的舒適質感100%天然純棉，是許多消費者購買床寢的第一選擇。此次攜手貓小姐Ms. Cat，推出兩款純棉被套枕套組，以溫暖又有質感的奶茶色為底，讓可愛的貪睡貓咪們任意耍廢；另一款則是俏皮的排排站貓咪，加上可愛的粉紅貓掌點綴，俏皮又不失童趣。

深深了解貓奴們隨時都想抱貓的願望，推出貓小姐討罐罐造型抱枕、香蕉船造型抱枕、木扣耍廢抱枕，三款不同風格的舒適抱枕，全程台灣精製，布品柔順細緻，巧妙營造可愛療癒氛圍，不讓躺沙發、躺床上都能有可愛貓咪陪伴。

貓奴房間不可少的貓咪風格掛布。貓咪提著行李等公車，背後是療癒的藍色大海，不能出遊的日子，就讓這貓咪公車海角車站風格掛布，為無趣的日子帶來一些悠閒的氛圍。輕巧方便日式手腕帶，隨手一提，便能輕鬆帶貓出門。

聯合數位文創旗下圖文作家貓小姐Ms.Cat，溫暖又不失恢諧的畫筆，將可愛貓咪以人類姿態、自在生活於你我熟悉的日常生活之中。曾出版過《台灣貓日子》、《浮世貓繪》等多部繪本，深受貓奴喜愛。更多最新訊息請見「貓小姐Ms.Cat」Facebook粉絲專頁。

貓小姐Ms.Cat X 翔仔居家 秋日最萌居家系列療癒登場。圖／翔仔居家、聯合數位文創提供 貓小姐Ms.Cat X 翔仔居家 貓小姐討罐罐造型抱枕。圖／翔仔居家、聯合數位文創提供