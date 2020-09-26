萌到炸！DHC聯名米奇＆米妮限定品登場、加碼Q10底妝

又有萌到炸的美妝聯名商品了，DHC再度聯名米奇與米妮，以手繪感十足的米奇與米妮，與DHC四大經典商品推出聯名包裝，就是要粉絲們全部都一起搜集，另外還加碼推出Q10持久透亮底粧系列，打造出透明感的完美妝容。

DHC與米奇米妮的聯名商品，包括純橄情煥采精華、純欖滋養皂、深層卸粧油、滋養化粧水，都換上米奇與米妮的圖案，而且即日起至10月底，還推出DHC魅力購物節，全面85折起，聯名商品還有特惠價。

想要底妝透出光亮，DHC也新推出Q10持久透亮底粧系列，發現過厚的底妝，容易讓人顯老，新系列採用透光薄膜配方，透過多重折射，能掩蓋斑點、毛孔、皺紋等，內含有輔酶Q10、神經醯胺、海洋膠原蛋白等6種精華保濕。

Q10持久透亮隔離霜兼具粧前乳、潤色等功能，可以加強輪廓線及髮際處，還具有SPF30、PA++的基礎防曬；Q10持久透亮粉餅則有滑順質地，呈現出半霧面的妝感。