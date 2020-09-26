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日系簡約印花絕美！東妮寢飾首度聯名骨瓷品牌Narumi
喜歡日式典雅的風格嗎？讓每天都會接觸的寢具也能飄日本味，東妮寢飾Tonia Nicole宣布與日本第一骨瓷品牌Narumi跨界聯名，將餐瓷與寢具結合，把Narumi骨瓷花紋變成印花與刺繡，搭配100%高紗支細棉，讓寢具也有優雅風情。
東妮寢飾以經典的Milano米蘭系列，作為聯名合作，有著AB版雙色設計，呼應餐瓷的藍白色調，以東方梅花為設計主題，在枕框有金色繡線搭配，呼應餐瓷的金邊設計，充滿細緻高雅感。
另一聯名系列為Lucy’s Garden，以英倫田園為靈感，象徵在秋季時，豐收的果實，慰勞一整年的辛勤，結實累累的天然莓果，飄出暖意感，同樣是AB版雙色設計，米白與嫩綠相襯，讓寢具點亮房間的光亮。
枕框則有鏤空刺繡，彷彿餐瓷中盤緣的編織果籃元素，採用100%高紗支長纖維棉，讓睡覺也成為一種享受。
聯名款目前全台上市，並享有特價，即日起購買四件式床組可享好禮四選一的精美好禮。
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