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日本無印良品熱銷「可重複使用三層口罩」台灣買得到了
日本新冠疫情爆發時國內口罩供應相當缺乏，MUJI無印良品在5月時便推出一款「可重複使用三層口罩」，可透過清洗重複使用，避免成為一次性垃圾，當時在日本推出時造成搶購熱潮，現在這款口罩，也在台灣無印良品全台門市上市。
無印良品「可重複使用三層口罩」，口罩本體由100％棉製成，主打特性具有出色的透氣性和吸水性，並經過抗菌和除臭處理，可以清洗和重複使用，因此不會成為一次性垃圾，一片可使用約30次，一包有2入白色口罩，售價350元，製造地中國。建議清洗方式為，在水盆加入洗滌劑輕輕「按洗」，洗完後可夾在曬衣夾上晾乾。
但這款口罩並非醫療級口罩，並無法取代醫用或外科口罩。建議可使用在疫情期間居家環境經常打掃時使用，可隔離灰塵與塵蟎。口罩目前只有一種尺寸。
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