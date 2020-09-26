新北推萬里蟹巡迴啤酒吧 明天在漁人碼頭登場

萬里蟹正盛產，新北市「2020萬里蟹巡迴啤酒吧」系列活動從9月27日至11月7日舉行，首場活動明天下午3時在淡水漁人碼頭登場，結合文青風、萬里蟹與啤酒吧的萬里蟹巡迴啤酒三輪車，此外今年也推出聯名萬里蟹啤酒，搭配海產享用非常對味。

萬里蟹包含花蟹、三點蟹及石蟳，漁管處表示，今年萬里蟹產季活動相當豐富，實體活動有串聯蟹島的啤酒三輪車蟹島巡迴、99隻萬里蟹裝置藝術「9吧！蟹島山海線找蟹趣」，還有在地慶典鱻蟹宴、獨木舟體驗、娛樂漁船賞景與捕蟹體驗等，富基、龜吼魚市也在10月黃金連假舉辦促銷優惠系列活動，歡迎民眾闔家大小於中秋節、雙十節連續假期來採買及享用在地的萬里蟹及各式海產，暢遊飽覽北海岸風光。

漁管處表示，本次活動供應精釀啤酒為新北市政府與在地酒廠異業合作推出「萬里蟹X德淶寶聯名啤酒」，銀色為海島小麥口味，具有豐富果香與微酸清爽口感，紅色為大麥拉格，香氣逼人口感濃郁，兩種都非常適合搭配海鮮飲用。現場販售的萬里蟹聯名款啤酒原價160元，活動優惠特價只要99元；另外，淡水場及板橋場加碼販售限量50隻清蒸萬里蟹，每隻只要99元。

農業局長李玟表示，活動當天只要與萬里蟹巡迴啤酒吧合影拍照，上傳個人粉專上並標記「新北市農業局-稼日蒔光」，再到粉專點讚即可參與轉轉樂活動，獎項包含清蒸萬里蟹、啤酒及蟹餅等好禮。