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燒肉+咖啡的「店中店」 日式丼飯「好燒」200元有找

聯合報 / 記者羅建怡／即時報導
蒜香醬燒嫩煎牛里肌丼飯，選用牛板鍵的部位，肉和筋的完美搭配口感軟嫩，295元。圖／Drip Cafe提供
蒜香醬燒嫩煎牛里肌丼飯，選用牛板鍵的部位，肉和筋的完美搭配口感軟嫩，295元。圖／Drip Cafe提供

曾因名列「台北網紅打卡咖啡廳」掀起話題的Drip Cafe，再展新品牌，即起進駐台北南陽街推出「好燒」燒肉丼飯專門店，與原有的好滴咖啡廳以「店中店」模式，結合日式專業職人的精神和風格，以平價日式丼飯打入新市場。業者表示，未來展店都會將「好滴」與「好燒」一併考量，預計於明年開出林口店。

「好燒」團隊指出，「一碗道地的日式丼飯，取決於三個元素：米飯、肉的品質，以及醬料的搭配」。團隊舉例，多年前好滴咖啡曾將風靡紐約的可拿滋引進台灣，並結合台灣在地食材，以嶄新的體驗、前所未有的口感創新話題；「好燒」也將延續這個理念，以道地的日式職人丼飯，搭配優質的台灣食材，讓人大啖美食之餘，也彷彿走訪了日本

「好燒」新開店的餐飲選項，包含經典的日式醬燒嫩煎牛里肌丼、鹽味牛肋條骰子丼等燒肉丼飯，另也推出很「台灣味」的手工香腸蓋飯、油蔥照燒雞腿丼飯。

丼飯的三大精神，其中的「米飯」，選自台南冠軍米廠的越光米，飯粒水份飽滿、粒粒分明，入口咀嚼會有米香與微甜。「肉品」除了嚴選，也堅持筋膜的剔除與分解，讓食客在大口吃肉的同時，也能享有多層次的咬勁與香氣。「醬料」則是使用日本進口醬油、甜味溫和的日本三溫糖和上白糖，與大量水果進行長時間熬煮，醬汁清爽不膩口。就連配搭的飲品也有考究，團隊選用氣泡飲和桂花蜜烏龍，可為味蕾解膩。

新開店的裝潢風格，展現著日式禪味，主要希望食客能靜下心、慢慢品嘗。品牌Logo也很有趣，是以日本武士家徽的靈感出發，代表品牌堅持初衷。

好燒燒肉丼飯專門店

地址：台北市中正區南陽街1號2樓

營業時間：每周一至周日12:00~21:00

電話：02-2388-8916

台灣味手工香腸蓋飯，是對家鄉味的懷念與記憶。180元。圖／Drip Cafe提供
台灣味手工香腸蓋飯，是對家鄉味的懷念與記憶。180元。圖／Drip Cafe提供
鹽味牛肋條骰子丼，特別選用牛肋條的部位 ，前置作業時將肉的筋膜劃開，方便咀嚼，口感多層次且有咬勁。320元。圖／Drip Cafe提供
鹽味牛肋條骰子丼，特別選用牛肋條的部位 ，前置作業時將肉的筋膜劃開，方便咀嚼，口感多層次且有咬勁。320元。圖／Drip Cafe提供
油蔥照燒雞腿丼，港式燒臘飯元素的油蔥醬結合日式風格的照燒雞腿，250元。圖／Drip Cafe提供
油蔥照燒雞腿丼，港式燒臘飯元素的油蔥醬結合日式風格的照燒雞腿，250元。圖／Drip Cafe提供
好燒的裝潢風格，展現著日式禪味。圖／Drip Cafe提供
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