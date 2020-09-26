莆田滿500送500、品田88折！王品6品牌新菜優惠一次看

秋天，是品賞美食的季節，王品集團旗下6大品牌也配合入秋、祭出各式優惠。

其中，被網友譽為「國民豬排」的品田，歡慶「重量級部隊豬排鍋」等新菜上市，只要姓氏、名字或者公司行號中有「口」部首的字，10月全月平日消費任2客(含)以上套餐，立即享整桌88折優惠；另外，莆田20周年慶，以鎮店之寶—翠玉白菜燉軟豆腐組合出「摘星套餐」，10月31日前出示官網優惠即享摘星套餐8折，另消費滿500元就送500元現金抵用券。

主打兩個人也能吃烤鴨的「享鴨」，選用約75天、重2.4～2.6公斤的花東縱谷櫻桃鴨，店內設計時尚新潮，顛覆以往中菜印象，吸引不少潮男、靚女到店用餐。10月5日適逢享鴨2周年，當天舉辦一日限定主題趴，凡家中有2歲以下的小朋友預訂用餐，現場贈送小朋友專屬好禮，再加碼送烤鴨禮券一張；當天13:00跟19:00也有為享鴨慶生的生日歌活動，現場小朋友加贈小鴨包。

每年此時，也是饕客們吃蟹的季節，「藝奇」推出「大蟳祭」，特選老饕必點三款蟹，其中大推軟殼蟹，香甜酥脆的口感大人小孩都喜歡，只要銅板價90元，堪稱高CP值美味；還有每日新鮮直送的秋蟳(380元)，肉質彈牙、鮮美清甜，以及蟹黃、蟹膏黃澄飽滿的霸王蟹(880元)。