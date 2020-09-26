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10月1日國際咖啡日優惠總整理！最高「連續15天買一送一」

聯合報 / 記者羅建怡／即時報導
2020國際咖啡日「買一送一」。圖／丹堤咖啡提供
2020國際咖啡日「買一送一」。圖／丹堤咖啡提供

為響應國際咖啡組織所訂定的「10月1日國際咖啡日」，多家連鎖咖啡都推出優惠，除了當天「買一送一」，還有延長版連續15天優惠，或是整個10月都是咖啡月，周邊商品齊特價。

●奎克咖啡 連續15天「買一送一」

奎克咖啡推出暖男系新品「提拉米蘇拿鐵」，10月1日至10月31日單點或搭配餐點加購「提拉米蘇拿鐵」，加贈50元現金券乙張。此外，10月全月咖啡周邊都有優惠，素有女神級咖啡美譽的「冰滴咖啡」，6入冰滴禮盒原價960元，期間599元；半磅及1/4磅咖啡豆原價190元起，10月全面任選85折，最低價162元。

9月30日前加入奎克LINE@好友(帳號搜尋：@cuiqu)，即可於當日中午12點30分收到「全系列咖啡飲品買一送一」的優惠券推播，使用期限至10月14日，連續15天享優惠。

●85℃ 大杯招牌第2杯20元

10月1日國際咖啡日，85℃全台門市當天從上午10點起推出大杯招牌咖啡和大杯特濃招牌咖啡，冷熱飲皆享有優惠，第二杯特價20元。大杯招牌咖啡原價75元，兩杯原價150元、活動特價95元；大杯特濃招牌咖啡原價80元，兩杯原價160元、活動特價100元。另外，9月28日起85Cafe APP新舊會員還能獲得一張中杯拿鐵第2杯20元優惠券。詳細內容可查85℃官網或85 Cafe APP。

●丹堤 咖啡日「買一送一」快閃

丹堤咖啡10月1日國際咖啡日當天推出「和世界一起品咖啡」買1送1快閃活動，只要在活動當日至全台門市出示FB指定畫面，即可享全系列大杯以上飲品買1送1優惠。10月1日起，另推出「再來一杯喜事成雙」活動，為期一個月，全門市咖啡飲品第二杯半價，一次購買兩杯，飲品不限品項，第一杯現場領取，第二杯半價且可跨店寄杯。

此外，10月1日起還有熟客最愛的線上咖啡寄杯活動，只要在丹堤行動購物網購買10杯60元咖啡飲品券，特價450元(原價600元)，可跨店兌換、分次取貨。

●西雅圖極品咖啡 整個10月「手沖咖啡第二杯半價」

西雅圖極品咖啡於10月1日至10月31日推廣手沖咖啡，活動期間任選150元(含以下)手沖咖啡享「第二杯半價」優惠。優惠限品項150元(含以下)手沖咖啡，以價低者折扣，且不與其他優惠合併使用。

各大超商「咖啡日」懶人包

全家從9月23日到10月20日，推出國際咖啡日優惠券組，與全台16家特色咖啡館合作，超商會員以169元加購，享有一杯美式咖啡、以及價值250元的精品咖啡。

萊爾富推出大杯美式、拿鐵，同品項買5送5活動。

OK祭出新品黑糖風味拿鐵，另有美式咖啡、拿鐵，買二送二。

全聯咖啡日當日咖啡全品項現省5元。

世界咖啡日來了，各家連鎖咖啡紛推優惠。圖／85℃提供
世界咖啡日來了，各家連鎖咖啡紛推優惠。圖／85℃提供
手沖咖啡也有優惠。圖／西雅圖極品咖啡提供
手沖咖啡也有優惠。圖／西雅圖極品咖啡提供
奎克咖啡的「提拉米蘇拿鐵」。圖／奎克咖啡提供
奎克咖啡的「提拉米蘇拿鐵」。圖／奎克咖啡提供

咖啡館 快閃 超商

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