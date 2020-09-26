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快加入！欣葉「Line好友」 周周可抽「萬元用餐金」

聯合報 / 記者羅建怡／即時報導
欣葉推出每周萬元用餐金抽獎。圖／欣葉提供
欣葉推出每周萬元用餐金抽獎。圖／欣葉提供

欣葉台菜創始店連續3年獲得米其林餐盤推薦，以及欣葉小聚南港店連續2年獲得米其林必比登推薦，集團整合旗下餐廳及Line＠官方服務，推出「欣葉米其林感謝季，榮耀歸於你」活動，即日起至10/31，加入「欣葉Shin Yeh 」Line官方帳號，均可參加好友專屬每周萬元用餐金抽獎，可憑欣葉振興抵用券至旗下任一品牌分店用餐。

此外，欣葉台菜、欣葉小聚、欣葉鐘菜也推出「店內消費滿額摸彩」活動，獎項包括欣葉振興抵用券或菜品、飲品兌換券。欣葉台菜、欣葉鐘菜同時推出四款蟹料理饗饕客，包括紅蟳米糕、蟳仔冬粉、花雕紅蟳、鹽焗螃蟹。

欣葉表示，繼6月推出第一波「Line好友送百元折扣金」會員行銷後，為回饋9萬多官方Line線上會員，近期推出新優惠，只要加入欣葉Line好友，每一帳號每周均可參加抽獎，獨得10,000元欣葉抵用券，如當周無人抽中，金額也將累積至下周，越早加入抽獎機會越多。

欣葉台菜創始店43年多樣經典菜式，如香煎豬肝、菜脯蛋、紅蟳米糕，皆是招牌，此次除集結招牌菜式於欣葉台菜推出4、6、8人分享餐外，即日起至欣葉台菜、欣葉小聚、欣葉鐘菜用餐，憑當日內用消費發票還可參加滿額抽獎，包括500元、300元、200、100元等欣葉抵用券，張張有獎。

米其林 必比登 品牌

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