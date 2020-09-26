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限時16天！了凡油雞台南開首店 「招牌油雞飯」免費送

聯合報 / 記者羅建怡／即時報導
新光三越台南西門店限定─了凡油雞燒臘．飯．麵「買一送一」消費任一主食，即送「招牌油雞飯」兌換券乙張。圖／和億生活集團提供
新光三越台南西門店限定─了凡油雞燒臘．飯．麵「買一送一」消費任一主食，即送「招牌油雞飯」兌換券乙張。圖／和億生活集團提供

來自新加坡2014~2019年連續四年榮獲米其林一星「了凡招牌油雞．燒臘．飯．麵」，9月份展2店，繼9/18台北南西店開幕，月底插旗美食之都台南，將於9/26進駐「新光三越台南西門店」B2美食街。歡慶台南首店開幕，9/26至10/11限時16天台南西門店獨家優惠「買一送一」，至了凡台南西門店消費任一主食，即送招牌油雞飯。

此外，即日起至12/13，推出半雞雙人歡慶餐超值優惠價399元(原價525元)，內含了凡招牌半雞、鮮燙高麗菜、雙人份了凡醬香飯及湯品。會員另有獨享優惠，即日起至10/31，消費任一主食，出示電子禮物券即可免費升級組合餐，送滷味及無糖煎茶乙杯(價值69元)，全台門市皆可兌換。

除了招牌油雞、脆皮燒肉、蜜醬叉燒及香烤排骨外，疫情期間，台灣獨家推出了凡燒/滷味，也成為店內人氣商品，全新「和億購物」商城上線，慶開站即日起至10/31，購買冷凍商品線上線下同享任選2件88折優惠，還可參加「吃米其林送大金」抽獎活動。

米其林 疫情

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