Raf Simons入主PRADA首作 雙設計師與服裝的對話

2021春夏系列對PRADA來說是一個新鮮的、令人期待的開始，這是Miuccia Prada與Raf Simons共同創作的首季時裝作品，因此也以「對話（Dialogues）」作為本質與主題，呈現在服裝上，有著初相見的客氣、生疏，也圓融涵括兩位設計師的特質。

場地由PRADA熟悉的合作夥伴OMA / AMO規劃，以寬敞空間、象牙色布幕帶來乾淨簡約的背景，攝影機和電視屏幕懸掛在天花板上，秀出每一位走上伸展台的模特兒的名字。這場發表是以對話做為本質在進行，是創意的對談，也是無數可能性的聚合，Miuccia Prada在秀後接受WWD訪問時表示，這場秀是關於簡約、也回歸服裝本身，探討衣服與身體之間的對話。

而Raf Simons則提到對PRADA的印象，會浮現「制服」的輪廓。如何將制服表現得符合群體、又能說明個人，象徵著共享、接納的價值，成為設計的過程，進而打造出精簡、單純、沒有不必要的裝飾的單品，包括套頭毛衣、直筒褲、大衣，以工業風格的再生尼龍或絨毛製作。而在本季服裝中，有多張造型是以手握緊圍繞身體的服裝，這是與生俱來的手勢，也讓手成為服裝結構的一部分；服裝上的潑濺圖樣，來自Raf Simons長期合作的比利時藝術家暨攝影師Peter De Potter，用以破壞視覺的規律。