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Raf Simons入主PRADA首作 雙設計師與服裝的對話

聯合報 / 楊詩涵／即時報導
針織的疊穿和挖洞，同步表現制服的優雅與破壞的張力。圖／PRADA提供
針織的疊穿和挖洞，同步表現制服的優雅與破壞的張力。圖／PRADA提供

2021春夏系列對PRADA來說是一個新鮮的、令人期待的開始，這是Miuccia Prada與Raf Simons共同創作的首季時裝作品，因此也以「對話（Dialogues）」作為本質與主題，呈現在服裝上，有著初相見的客氣、生疏，也圓融涵括兩位設計師的特質。

場地由PRADA熟悉的合作夥伴OMA / AMO規劃，以寬敞空間、象牙色布幕帶來乾淨簡約的背景，攝影機和電視屏幕懸掛在天花板上，秀出每一位走上伸展台的模特兒的名字。這場發表是以對話做為本質在進行，是創意的對談，也是無數可能性的聚合，Miuccia Prada在秀後接受WWD訪問時表示，這場秀是關於簡約、也回歸服裝本身，探討衣服與身體之間的對話。

而Raf Simons則提到對PRADA的印象，會浮現「制服」的輪廓。如何將制服表現得符合群體、又能說明個人，象徵著共享、接納的價值，成為設計的過程，進而打造出精簡、單純、沒有不必要的裝飾的單品，包括套頭毛衣、直筒褲、大衣，以工業風格的再生尼龍或絨毛製作。而在本季服裝中，有多張造型是以手握緊圍繞身體的服裝，這是與生俱來的手勢，也讓手成為服裝結構的一部分；服裝上的潑濺圖樣，來自Raf Simons長期合作的比利時藝術家暨攝影師Peter De Potter，用以破壞視覺的規律。

貓跟鞋上面的三角標、尖楦頭，在鞋面上進行對摺照鏡般的呼應，也以鮮豔明快的色彩表現。在加拿大英裔電子音樂家Plastikman特別為為這場秀創作的配樂中，魚貫出場的模特兒是全新陣容，她們未曾出現在任何一場時裝秀中，這樣的嶄新之意，也回應了當季是兩位設計師共同創作的創舉。

顏色對比的衝擊，也是2021春夏鮮明的視覺。圖／PRADA提供
顏色對比的衝擊，也是2021春夏鮮明的視覺。圖／PRADA提供
運用與生俱來的手勢，服裝圍繞身體並以手握緊，成為人與服裝共同創造的結構。圖／PRADA提供
運用與生俱來的手勢，服裝圍繞身體並以手握緊，成為人與服裝共同創造的結構。圖／PRADA提供
改變花朵的姿態、在局部書寫全景，讓服裝有虛實的層次。圖／PRADA提供
改變花朵的姿態、在局部書寫全景，讓服裝有虛實的層次。圖／PRADA提供
相當簡淨素樸的線條與色彩，是Raf Simons的特質。圖／PRADA提供
相當簡淨素樸的線條與色彩，是Raf Simons的特質。圖／PRADA提供
2021春夏是Miuccia Prada與Raf Simons首度進行的一場對話。圖／PRADA提供
2021春夏是Miuccia Prada與Raf Simons首度進行的一場對話。圖／PRADA提供
街頭與優雅的對話，表現在2021春夏女裝的剪裁。圖／PRADA提供
街頭與優雅的對話，表現在2021春夏女裝的剪裁。圖／PRADA提供
當模特兒魚貫走秀時，螢幕上會顯示她的名字。圖／PRADA提供
當模特兒魚貫走秀時，螢幕上會顯示她的名字。圖／PRADA提供
帶著復古氣息的幾何印花是PRADA的標誌元素之一，透過塗鴉改變氛圍。圖／PRADA提供
帶著復古氣息的幾何印花是PRADA的標誌元素之一，透過塗鴉改變氛圍。圖／PRADA提供

PRADA 制服

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